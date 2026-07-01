/शादी का झांसा देकर महिला का तलाक कराया, फिर किया दुष्कर्म; फोटो भेजकर तुड़वाया दूसरा रिश्ता, बैंककर्मी गिरफ्तार

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के धार जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने ही साथ काम करने वाले बैंककर्मी सुमित शर्मा पर शादी का झांसा देकर पति से तलाक कराने, कई बार दुष्कर्म करने और निजी फोटो भेजकर उसका दूसरा रिश्ता तुड़वाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.
हमदर्दी से शुरू हुई नजदीकियां
पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी सुमित शर्मा दोनों शहर के एक ही निजी बैंक में काम करते थे और पिछले तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे. ड्यूटी के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे पारिवारिक बातें साझा करने तक पहुंच गई. सुमित ने महिला को बताया कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं है, वहीं महिला ने भी अपने शादीशुदा जीवन के तनाव को साझा किया. समान परिस्थितियों और हमदर्दी के चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं.
शादी का झांसा और ब्लैकमेलिंग
आरोपी सुमित ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लेगा. इस झांसे में लेकर वह महिला को सुंदरवन कॉलोनी स्थित एक स्थान पर ले गया, जहां उसने पहली बार महिला के साथ दुष्कर्म किया. सुमित के वादे और भरोसे में आकर महिला ने अपने पति से कानूनी रूप से तलाक ले लिया. तलाब के बाद जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी मुकर गया. उसने पीड़िता को डराने के लिए उनके कुछ निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और डरा-धमकाकर अपने घर पर भी दुष्कर्म किया.
दूसरा रिश्ता तुड़वाया, आरोपी गिरफ्तार
परेशान होकर जब महिला के परिजनों ने उत्तर प्रदेश में उसका एक नया रिश्ता तय किया, तो आरोपी ने पीड़िता के होने वाले ससुराल वालों को उनके निजी फोटो भेज दिए. इसके कारण वह रिश्ता भी टूट गया. आरोपी महिला को कहीं और शादी नहीं करने दे रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी सुमित को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिससे आगे की पूछताछ जारी है.
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