Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3211688
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

राजस्थानी ड्रेस में पहुंची पारदी गैंग की महिलाएं, दुकानदार को बातों में उलझाया...फिर लाखों के जेवर पार, ऐसे खुला राज

Pardi Gang Arrested in Dhar: धार जिले के धामनोद में पारदी गैंग की तीन महिलाओं ने ग्राहक बनकर सराफा दुकान से लाखों रुपए के चांदी के जेवर चोरी कर लिए. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि यह गैंग अलग-अलग शहरों में इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: May 10, 2026, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजस्थानी ड्रेस में पहुंची पारदी गैंग की महिलाएं, दुकानदार को बातों में उलझाया...फिर लाखों के जेवर पार, ऐसे खुला राज

Pardi Gang Arrested in Dhar: धार जिले के धामनोद में ग्राहक बनकर आई पारदी गैंग की तीन महिलाओं ने सराफा दुकान में लाखों रुपये के चांदी के जेवर चोरी कर लिए. राजस्थानी वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने पहले दुकानदार को बातों में उलझाया और फिर बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया. हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि यह गैंग अलग-अलग शहरों में इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी.

मामला धामनोद के पुराना बस स्टैंड स्थित यशोदा मार्केट के यशोदा ज्वेलर्स का है. फरियादी श्याम सोनी ने पुलिस को बताया कि 6 मई की दोपहर तीन महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचीं और चांदी के जेवर देखने लगीं. महिलाओं ने काफी देर तक कर्मचारी से अलग-अलग आभूषण निकलवाए और पसंद नहीं आने की बात कहकर वहां से चली गईं. महिलाओं के जाने के बाद जब दुकान में रखे जेवरों की गिनती की गई तो करीब 360 ग्राम वजन की चांदी की रमजोल और 162 ग्राम का चांदी का कमर कंदोरा गायब मिला. चोरी गए जेवरों की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने पर तीनों महिलाएं चोरी करते हुए दिखाई दीं. इसके बाद व्यापारियों ने महिलाओं के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया ग्रुपों में साझा किए. इसी दौरान सूचना मिली कि महिलाएं खेतिया क्षेत्र में देखी गई हैं. व्यापारियों और पुलिस की मदद से तीनों महिलाओं को पकड़कर धामनोद थाने लाया गया, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए. पुलिस के मुताबिक यह पारदी गैंग अलग-अलग शहरों में सराफा दुकानों को निशाना बना रही थी। गैंग में 5 से 6 महिलाएं शामिल हैं और उनके साथ एक बच्चा भी रहता था, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे खुला राज
पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं की पहचान सीमा मोंगिया, इनोनी मोंगिया और राजकन्या मोंगिया निवासी जिला बारां राजस्थान के रूप में की है. तीनों महिलाओं के खिलाफ धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और अन्य शहरों में हुई वारदातों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. सीसीटीवी फुटेज और व्यापारियों से मिली सूचना के आधार पर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में इनके द्वारा अन्य जगहों पर भी चोरी करना सामने आया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि संदिग्ध ग्राहकों पर नजर रखें और दुकानों में सीसीटीवी व्यवस्था मजबूत रखें.

ये भी पढ़ें : सोना-चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, आसमान छूती कीमतों पर लगा ब्रेक, जानें 10 मई के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Dhar Dhamnod Jewelry Shop Theft

Trending news

Dhar Dhamnod Jewelry Shop Theft
राजस्थानी ड्रेस में पहुंची पारदी गैंग की महिलाएं, दुकानदार को बातों में उलझाया...फिर
Mohan Yadav
मेले और उत्सव होते हैं मेल-मिलाप, आत्मीयता और सांस्कृतिक एकता के आधार: CM मोहन यादव
Patwari Recruitment Scam
18 साल बाद खुला फर्जी डिग्री का राज, पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ी जालसाजी का खुलासा
Mohan Yadav
टाइगर स्टेट से आगे अब MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM मोहन यादव
bhopal mbbs student suicide case
भोपाल MBBS छात्रा सुसाइड केस में नया मोड़, मकान मालिक ने भी दी जान...
gwalior murder case
राजीनामा से इनकार करने पर मिली मौत की सजा, युवक की पीट-पीटकर हत्या
ujjain news
उज्जैन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल के किए दर्शन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भिंड के अस्पताल के SNCU वार्ड की छत गिरी, सीएम मोहन ने दी नई सौगातें, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
bhopal news
किरकिरी कराने वाले ब्रिज केस में 7 इंजीनियर बहाल, विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड
sagar news
सागर में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों का आतंक! एक ही दिन में दो दर्जन लोगों को काटा