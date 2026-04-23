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पागल कुत्ते ने 25 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार, घायलों से भर गया अस्पताल, पट्टी और इंजेक्शन के लिए मची अफरा-तफरी

Dhar News-धार में आवारा पागल कुत्ते ने 25 से ज्यादा लोगों को काट लिया. कुत्ते के इस हमले में बच्चे और महिलाएं घायल हो गए. सभी घायलों का सिविल अस्पताल में उपचार किया गया और एंटी रैबीज का टीका लगाया गया है.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:06 PM IST
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पागल कुत्ते ने 25 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार, घायलों से भर गया अस्पताल, पट्टी और इंजेक्शन के लिए मची अफरा-तफरी

Street Dog Attack-मध्यप्रदेश के धार जिले के मनावर में एक आवारा पागल कुत्ते ने शहर की ग्रीन गार्डन कॉलोनी, अम्बिका कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी से लेकर रोड पर चलने वाले नौजवानों, बच्चों और महिलाओं को काट लिया. कुत्ते ने 25 से ज्यादा लोगों को काट कर घायल कर दिया. सभी घायलों को सिविल अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर चम्पा बघेल की देखरेख में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. मरीजों को एंटी रैबीज का टीका लगाया गया. वहीं 3 गंभीर मरीजों को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. 

कुत्ते को पकड़ने टीम गठित
इस घटना के सामने आते ही नगर पालिका मुख्य अधिकारी संतोष चौहान द्वारा तुरंत 10 लोगों की टीम गठित कर टीम कुत्ते को पकड़ने के लिए रवाना किया गया. सिविल अस्पताल मनावर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ संजय कुमार मुवेल ने बताया कि गुरुवार सुबह अचानक डॉग बाइट के एक के बाद एक केस आने शुरू हुए. 25 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के बाद अस्पताल पहुंचे. 

तीन लोगों को बड़वानी किया रेफर
उन्होंने बताया कि लगभग 23 से 25 लोग कुत्ते की काटने की घटना को लेकर अस्पताल आए, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया. जबकि तीन लोगों की स्थिति गंभीर थी, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. बाकी लोगों का उपचार मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है.

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एक ही परिवार के तीन लोगों को काटा
अंबिका कॉलोनी के रहवासी जो घायल है उसने बताया कि उसकी बेटी को कुत्ते ने पकड़ा. इसके बाद मां और भाई छुड़ाने गए तो उन्हें भी कुत्ते ने काट लिया. डॉक्टर के पास इंजेक्शन की कमी है लिहाजा बड़वानी रेफर करने का बोला गया है.

घायलों का इलाज जारी
सीबीएमओ डॉक्टर चंपा बघेल ने बताया कि आज डॉग बाइट के मामले सामने आए थे, जिसमें से तीन लोगों को रेफर किया गया है. क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन नहीं होने के कारण उनका उपचार यहां संभव नहीं था. साथ ही जो 20 अन्य लोग हैं उनका उपचार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया टीचर, कार में कर रहा था अश्लील कृत्य

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