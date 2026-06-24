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धार इमामबाड़ा मामला, नारेबाजी और चक्काजाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 नामजद समेत 100 से अधिक पर केस

Dhar News-धार में हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर फैली गलतफहमी के बाद धारा 163 का उल्लंघन कर चक्काजाम और प्रदर्शन करने वाले 13 नामजद सहित 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है.

Written ByKamal SolankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:07 PM IST
धार इमामबाड़ा मामला, नारेबाजी और चक्काजाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 नामजद समेत 100 से अधिक पर केस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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