/धार इमामबाड़ा मामला, नारेबाजी और चक्काजाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 नामजद समेत 100 से अधिक पर केस

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Dhar Imambada Protest Case-मध्यप्रदेश के धार शहर के पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित इमामबाड़ा मामले को लेकर मंगलवार रात हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 13 नामजद समेत 100 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. फिलहाल पुलिस की टीमें संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही हैं. वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी तलाश की जा रही है.
नारेबाजी कर किया था प्रदर्शन
पुलिस के अनुसार, जिले में कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसके बावजूद 23 जून की रात करीब 9:30 से 10:30 बजे के बीच बड़ी संख्या में लोग पीडब्ल्यूडी भवन स्थित इमामबाड़ा परिसर के सामने एकत्रित हो गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ और करीब दो घंटे तक सड़क बाधित रही.
समझाइश के बाद घर लौटे लोग
सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने उपस्थित लोगों को निषेधाज्ञा की जानकारी देते हुए कई बार समझाइश दी और भीड़ को हटने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों और समाजजनों की समझाइश के बाद लोग अपने-अपने घर लौट गए.
100 लोगों पर एफआईआर, 2 गिरफ्तार
थाना कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए अल्लू उर्फ अल्पेश निवासी मानखिड़की, शहनवाज बोरा, परवेज फौजा, बिट्टू, अमान मैकेनिक, सलमान, अट्टू, जावेद एम.के., मजहर, सोहेल, जाका, रेहान शेख और अजहर सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वीडियो एवं फोटोग्राफी के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.
आरोपियों पर होगी वैधानिक कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी और आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई. पहचान पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि इमामबाड़ा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैली गलतफहमी के चलते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे. बाद में स्पष्ट हुआ कि मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है. फिलहाल शहर में शांति है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है.
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