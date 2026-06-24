/धार इमामबाड़ा मामला, नारेबाजी और चक्काजाम पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 नामजद समेत 100 से अधिक पर केस

आरोपियों पर होगी वैधानिक कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी और आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई. पहचान पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि इमामबाड़ा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैली गलतफहमी के चलते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे. बाद में स्पष्ट हुआ कि मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है. फिलहाल शहर में शांति है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है.