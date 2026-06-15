3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, गाल से कान तक का मांस नोचा, चेहरे पर 40 टांके आए

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Stray Dog Aattack-मध्यप्रदेश के धार जिले के बांग्ला गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के आंगन में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची हितांशी पर एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. रविवार शाम को हुई इस घटना में बच्ची के चेहरे पर बेहद गंभीर चोटें आईं. कुत्ते ने मासूम के चेहरे को इस कदर नोचा कि उसके गाल से लेकर कान और नाक के पास का मांस बाहर निकल आया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदहवास परिजन लहूलुहान मासूम को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं.
बच्ची के चहरे पर आए 40 टोंके
जानकारी के अनुसार, घायल बच्ची को पहले परिजन तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक प्राथमिक उपचार किया और घावों को टांके लगाकर संभालने की कोशिश की. पिता आनंद जाट के अनुसार, बच्ची के चेहरे पर करीब 40 टांके लगाने पड़े. चोटों की अत्यधिक गंभीरता और चेहरे के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत इंदौर रेफर कर दिया.
मासूम की हुई सर्जरी
सोमवार सुबह इंदौर के निजी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में हितांशी की जटिल सर्जरी की गई. सुबह 8 बजे 10 बजे तक करीब 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में डॉक्टरों ने पहले गहरे घावों की सफाई की और फिर क्षतिग्रस्त हिस्सों का उपचार किया. कुत्ते के काटने से बच्ची की नाक की नली प्रभावित हुई थी, जिसके कारण डॉक्टरों को बेहद जटिल प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी. डॉक्टरों ने नाक के हिस्से का पुनर्निर्माण कर चेहरे को सामान्य स्वरूप देने का प्रयास किया.
बच्ची की हालत में हो रहा सुधार
डॉक्टरों के अनुसार, मासूम हितांशी की सर्जरी पूरी तरह सफल रही है. वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है और उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. इस भयानक घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है, वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर भारी चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है.
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