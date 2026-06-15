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3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, गाल से कान तक का मांस नोचा, चेहरे पर 40 टांके आए

Dhar News-धार में एक आवारा कुत्ते ने 3 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. कुत्ते के हमले में मासूम के चेहरे पर गाल से लेकर कान और नाक के पास का मांस बाहर निकल आया. बच्ची के चेहरे पर 40 टांके आए हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:15 PM IST
3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, गाल से कान तक का मांस नोचा, चेहरे पर 40 टांके आए

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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