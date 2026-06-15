3 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला, गाल से कान तक का मांस नोचा, चेहरे पर 40 टांके आए

Stray Dog A​attack-मध्यप्रदेश के धार जिले के बांग्ला गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के आंगन में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची हितांशी पर एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. रविवार शाम को हुई इस घटना में बच्ची के चेहरे पर बेहद गंभीर चोटें आईं. कुत्ते ने मासूम के चेहरे को इस कदर नोचा कि उसके गाल से लेकर कान और नाक के पास का मांस बाहर निकल आया. बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदहवास परिजन लहूलुहान मासूम को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं.