अंतिम संस्कार के दौरान उफनते नाले में बही जलती चिता, ग्रामीणों ने निकाला अधजला शव

Dhar Funeral Pyre-धार जिले के बाघ विकासखंड के ग्राम जामला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान जल रही चिता को अचानक उफनते नाले का पानी बहाकर ले गया. कुछ ही पलों में अंतिम विदाई का दृश्य अफरा-तफरी में बदल गया. ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अधजले शव को बाहर निकाला और दोबारा अंतिम संस्कार किया. इस घटना ने न केवल सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ग्रामीणों की अंतिम यात्रा भी सुरक्षित क्यों नहीं है.