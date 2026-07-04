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अंतिम संस्कार के दौरान उफनते नाले में बही जलती चिता, ग्रामीणों ने निकाला अधजला शव

Dhar News-धार जिले में बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान पहाड़ी नाले में आई बाढ़ जलती चिता और अधजले शव को बहा ले गई. ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर शव निकला और दूसरे स्थान पर दोबारा अंतिम संस्कार किया.

Written ByKamal SolankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 04, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:36 PM IST
अंतिम संस्कार के दौरान उफनते नाले में बही जलती चिता, ग्रामीणों ने निकाला अधजला शव
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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