अंतिम संस्कार के दौरान उफनते नाले में बही जलती चिता, ग्रामीणों ने निकाला अधजला शव

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Dhar Funeral Pyre-धार जिले के बाघ विकासखंड के ग्राम जामला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान जल रही चिता को अचानक उफनते नाले का पानी बहाकर ले गया. कुछ ही पलों में अंतिम विदाई का दृश्य अफरा-तफरी में बदल गया. ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अधजले शव को बाहर निकाला और दोबारा अंतिम संस्कार किया. इस घटना ने न केवल सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ग्रामीणों की अंतिम यात्रा भी सुरक्षित क्यों नहीं है.
नाला अचानक आया उफान पर
गुरुवार को ग्राम जामला के खाड़ापुरा मोहल्ले के निवासी बुजुर्ग बापूसिंह का निधन हो गया था. परिजन और ग्रामीण उन्हें अंतिम संस्कार के लिए गांव के मुक्तिधाम लेकर पहुंचे. धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार चिता सजाई गई और मुखाग्नि दी गई. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में मौसम ने अचानक करवट ली और पास में बहने वाला नाला अचानक उफान पर आ गया.
पानी में बही जलती चिता
देखते ही देखते पानी का तेज बहाव मुक्तिधाम तक पहुंच गया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, जलती हुई चिता पानी की चपेट में आ गई और अधजला शव बहने लगा. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने बिना अपनी जान की परवाह किए उफनते पानी में उतरकर अधजले शव को बाहर निकाला. इसके बाद सुरक्षित स्थान पर दोबारा चिता तैयार कर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
ग्रामीणों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का मुक्तिधाम नाले के बेहद करीब बना हुआ है. बरसात के दौरान यहां हर साल खतरा बना रहता है, लेकिन अब तक न तो सुरक्षित श्मशान का निर्माण कराया गया और न ही बाढ़ से बचाव के कोई इंतजाम किए गए. उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था की जाती, तो यह स्थिति नहीं बनती.
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