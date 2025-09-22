शादी से मना किया, तो आशिक ने दिनदहाड़े प्रेमिका-पिता पर बरसाए चाकू, सामने आई दर्दनाक कहानी

Dhar Crime News: धार जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र के बेहड़दा गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक शादीशुदा आशिक ने प्रेमिका और उसके पिता पर चाकू से हमला कर दिया. दरअसल, युवक का गांव की 23 साल की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार वालों ने शादी से साफ इंकार कर दिया. पंचायत भी बैठी, लेकिन फैसला युवक के खिलाफ गया तो वह बेकाबू हो गया.

बताया जा रहा है कि 31 साल का आरोपी दिनेश, जो पहले से शादीशुदा है, युवती के इंकार से इतना भड़क गया कि उसने पिता-पुत्री को दिनदहाड़े चाकुओं से गोद डाला. हमला उस वक्त हुआ जब युवती अपने पिता के साथ जीराबाद चौकी पर रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही थी. बीच रास्ते में आरोपी ने दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए. युवती की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आरोपी को किया गिरफ्तार

धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया गया. उस पर BNS की धारा 109 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है. (रिपोर्टः कमल सोलंकी, धार)

