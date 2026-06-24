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Dhar Imamwada News: धार शहर के पीडब्ल्यूडी विभाग के आधिपत्य वाले इमामबाड़ा भवन को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट इंदौर में हुई सुनवाई के बाद फैली अफवाह के कारण देर शाम बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा इमामबाड़ा परिसर के बाहर एकत्रित हो गए. करीब एक घंटे तक नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर शांत कराया.
जानकारी के अनुसार, इमामबाड़ा मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद शहर में यह चर्चा फैल गई कि न्यायालय ने मोहर्रम पर्व को देखते हुए मुस्लिम समाज को इमामबाड़ा छह दिनों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है. इस सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में लोग इमामबाड़ा के बाहर पहुंच गए. हालांकि बाद में न्यायालय के आदेश की जानकारी सामने आने पर स्पष्ट हुआ कि मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है और इमामबाड़ा खोलने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें 20 अगस्त 2025 को ईमामबाड़ा जो अब PWD भवन है उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था. जिसके बाद मुस्लिम समाज इसको लेकर न्यायलय में गया है. वही मोहर्रम की सातवीं तारीख को होने वाली मेहंदी की रस्म को लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही. इसी दौरान सैकड़ों युवक इमामबाड़ा परिसर के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई सहित कोतवाली एवं अन्य थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग से लोगों को न्यायालय के वास्तविक आदेश की जानकारी दी और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. समझाइश के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए.
अफवाह पर विश्वास न करने की अपील
ASP विजय डावर ने बताया कि अनुसार अफवाह फैलने के कारण यह स्थिति बनी थी. फिलहाल शहर में शांति कायम है. किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई. एहतियात के तौर पर शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार गश्त की जा रही है. बता दें कि, न्यायालय के आदेश के बाद इमामबाड़ा भवन पूर्व में सील किया गया था. इस संबंध में दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 25 जून को होगी. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.
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