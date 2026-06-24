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Dhar News: इमामबाड़ा भवन को लेकर हाई कोर्ट में टली सुनवाई, अफवाह पर युवाओं का हंगामा, 25 जून को होगी अगली सुनवाई

Dhar Imamwada News: धार में इमामबाड़ा भवन को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अफवाह फैलने से देर शाम तनाव की स्थिति बन गई. बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा इमामबाड़ा परिसर के बाहर जुट गए और करीब एक घंटे तक नारेबाजी करते रहे. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

Written ByKamal SolankiEdited By:Pooja
Published: Jun 24, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:34 AM IST
Dhar News: इमामबाड़ा भवन को लेकर हाई कोर्ट में टली सुनवाई, अफवाह पर युवाओं का हंगामा, 25 जून को होगी अगली सुनवाई

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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