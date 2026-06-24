क्या है पूरा मामला?

बता दें 20 अगस्त 2025 को ईमामबाड़ा जो अब PWD भवन है उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था. जिसके बाद मुस्लिम समाज इसको लेकर न्यायलय में गया है. वही मोहर्रम की सातवीं तारीख को होने वाली मेहंदी की रस्म को लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही. इसी दौरान सैकड़ों युवक इमामबाड़ा परिसर के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई सहित कोतवाली एवं अन्य थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने समाज के वरिष्ठजनों के सहयोग से लोगों को न्यायालय के वास्तविक आदेश की जानकारी दी और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. समझाइश के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए.