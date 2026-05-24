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धार के रहवासियों में बदबूदार मटमैले पानी से हड़कंप, दूषित पानी पीने को मजबूर रहवासी, बीमारियों का बढ़ा खतरा

Dhar Contaminated Water: धार की इंदिरा कॉलोनी में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. रहवासियों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: May 24, 2026, 02:06 PM IST
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धार के रहवासियों में बदबूदार मटमैले पानी से हड़कंप, दूषित पानी पीने को मजबूर रहवासी, बीमारियों का बढ़ा खतरा

Dhar Contaminated Water: धार शहर की इंदिरा कॉलोनी में नगर पालिका की लापरवाही अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ती नजर आ रही है. कॉलोनी में नलों से बदबूदार, गंदा और मटमैला पानी सप्लाई होने से रहवासियों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यह पानी पीने के तो क्या, इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है. हालत यह है कि कई परिवार मजबूरी में इसी दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं.

इंदिरा कॉलोनी के रहवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका द्वारा कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है. नलों से निकलने वाला पानी पूरी तरह मटमैला और बदबूदार है. रहवासियों को आशंका है कि कहीं पेयजल पाइप लाइन में नाली का गंदा पानी मिक्स होकर तो नहीं आ रहा. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. स्थानीय रहवासी रेहाना बी ने बताया कि पहले भी इस तरह गंदा पानी आ चुका है, जिसके कारण बच्चे और बड़े बीमार हुए थे. उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.

रहवासियों का आरोप

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नलों में बहुत गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. पहले भी बच्चे बीमार हो चुके हैं. हम लोग मजबूरी में यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं रहवासी हाजरा बी ने बताया कि पानी इतना खराब है कि घर के काम में लेना भी मुश्किल हो रहा है. ऊपर से जल प्रदाय भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा. कॉलोनी में चार से पांच दिन में एक बार ही नल चल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. दूसरे रहवासी का कहना है कि, पानी बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक नहीं है. कई दिनों बाद पानी आता है और वो भी गंदा आता है. 

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