लिव-इन पार्टनर को पीट-पीटकर मारा, प्राइवेट पार्ट भी जलाया, दूसरे शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था

Dhar News-धार में पुलिस ने धामनोद में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. महिला की हत्या उसके ही लिव-इन पार्टनर ने की थी. आरोपी ने महिला को किसी और शख्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद उसके क्रूरता से महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
MP Crime News-धार के धामनोद में हुई महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुत्थी सुलझा ली है. जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके लिव-इन पार्टनर ने ही की थी. आरोपी ने महिला को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.
9 दिसंबर को बरामद हुआ था शव
यह मामला 9 दिसंबर 2025 का है, जब धामनोद के पुराने रैदास मोहल्ले में एक किराए के मकान से सुनीता उर्फ कुंता का शव बरामद हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की. शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की पुष्टि हो गई. शुक्रवार को आई रिपोर्ट में महिला के शरीर पर मारपीट के कई निशान, जलने के घाव और प्राइवेट पार्ट में सूजन पाए जाने की पुष्टि हुई. इसके अलावा उसके हाथ-पैर भी मुड़े हुए थे, जिससे महिला के साथ की गई क्रूरता साफ जाहिर हो रही थी.
10 साल पहले पति को छोड़ा था
पुलिस जांच में सामने आया कि मोद कान्हापुरी गांव की रहने वाली सुनीता ने करीब 10 साल पहले अपने पति राम सिंह को छोड़ दिया था. इसके बाद वह पिछले चार वर्षों से अजय उर्फ रवि चौहान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. आरोपी अजय बड़वाह के सिरसा गांव का निवासी है. दोनों हाल ही में 2 दिसंबर को ही धामनोद में एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे.
दूसरे शख्य के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा
पुलिस के अनुसार, घटना वले दिन अजय काम से बड़वाह गया हुआ था. शाम को जब वह वापस लौटा तो उसने सुनीता को एक अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा लिया. अजय को देखते ही वह युवक मौके से फरार हो गया. इस दृश्य से अजय बुरी तरह आगबबूला हो गया और उससे रसोई में रखे बेलन से सुनीता के सिर पर एक के बाद कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से सुनीता जमीन पर गिर पड़ी. इसके बाद आरोपी ने माचिस से महिला के प्राइवेट पार्ट को भी जलाया. ज्यादा खून बहने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
पूछताछ में कबूला अपना जुर्म
धरमपुरी थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि आरोपी अजय को 11 दिसंबर को बड़वाह स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे धरमपुरी जेल भेज दिया. वहीं, सीएससी धरमपुरी की डॉक्टर मोनिका बघेल ने बताया कि सुनीता के शव को डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया था और उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
