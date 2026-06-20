डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, नीट छात्रा अवंतिका की मौत ने खड़े किए कई सवाल

राज्य चुनें
Neet Student Death-इंदौर में नीट की तैयारी कर रही धार जिले के बलवारी खुर्द की छात्रा अवंतिका मौर्य की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. इस घटना ने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है. अवंतिका का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का था, लेकिन अब उसकी मौत ने युवाओं पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, वहीं परिजनों का मानना है कि अवंतिका लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी.
3 सालों से नीट की तैयारी कर रही अवंतिका
धार जिले के बलवारी खुर्द की रहने वाली अवंतिका मौर्य इंदौर में अपनी बड़ी बहन डॉ. सपना मौर्य के साथ रहकर 3 वर्षो से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी. गुरुवार रात वह मोबाइल पर अपनी चचेरी बहन से बात कर रही थी. इसी दौरान वह छत पर गई और कुछ देर बाद तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई. गंभीर हालत में उसे पहले निजी अस्पताल और बाद में एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई.
डॉक्टर बनना चाहती थी अवंतिका
परिजनों के अनुसार, अवंतिका का लक्ष्य एमबीबीएस कर डॉक्टर बनना था. वह तीन बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी. परिवार का कहना है कि वह एक और प्रयास करने के लिए भी तैयार थी. इस साल उसका प्रवेश फार्मेसी कॉलेज में कराया गया था, लेकिन उसका सपना डॉक्टर बनने का ही था. लेकिन अवसाद के चलते उसने यह कदम उठाया.
मानसिक तनाव और नीट परीक्षा विवाद
अवंतिका के पिता डॉ. बंशीलाल मौर्य खरगोन जिले के भिकनगांव में मेडिकल ऑफिसर हैं. बेटी को डॉक्टर बनते देखने का सपना पूरा परिवार देख रहा था. घटना के समय वे इंदौर में ही मौजूद थे. उन्होंने कहा कि अवंतिका किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है वह बाहर घूम रहे थे आसपास के लोगों ने जानकारी दी इलाज के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. पिता के अनुसार, हाल के दिनों में अवंतिका मानसिक तनाव में दिखाई दे रही थी. वहीं नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने उसकी चिंता बड़ा दी थी.
छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी
यह घटना केवल एक छात्रा की मौत नहीं, बल्कि युवाओं पर बढ़ते शैक्षणिक और सामाजिक दबाव को लेकर बड़ा सवाल भी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन प्रतिस्पर्धा, सफलता की अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता कई छात्रों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को केवल परीक्षा में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि तनाव और असफलताओं का सामना करने के लिए भी मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है.
सपना रह गया अधूरा
एक प्रतिभाशाली बेटी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी मौत समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गई है. क्या हम अपने बच्चों को सफलता की दौड़ में आगे बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मानसिक रूप से संभालने की तैयारी भी कर रहे हैं? यह सवाल केवल अवंतिका का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!