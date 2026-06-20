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डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, नीट छात्रा अवंतिका की मौत ने खड़े किए कई सवाल

Dhar News-तीन साल से नीट की तैयारी कर रही धार जिले की छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि नीट परीक्षा के विवादों और लगातार असफलताओं के कारण वह गहरे मानसिक अवसाद और तनाव से गुजर रही थी.

Written ByKamal SolankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:10 PM IST
डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, नीट छात्रा अवंतिका की मौत ने खड़े किए कई सवाल

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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