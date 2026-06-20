डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, नीट छात्रा अवंतिका की मौत ने खड़े किए कई सवाल

मानसिक तनाव और नीट परीक्षा विवाद

अवंतिका के पिता डॉ. बंशीलाल मौर्य खरगोन जिले के भिकनगांव में मेडिकल ऑफिसर हैं. बेटी को डॉक्टर बनते देखने का सपना पूरा परिवार देख रहा था. घटना के समय वे इंदौर में ही मौजूद थे. उन्होंने कहा कि अवंतिका किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है वह बाहर घूम रहे थे आसपास के लोगों ने जानकारी दी इलाज के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. पिता के अनुसार, हाल के दिनों में अवंतिका मानसिक तनाव में दिखाई दे रही थी. वहीं नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने उसकी चिंता बड़ा दी थी.