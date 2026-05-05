एक बार फिर इंसानियत शर्मसार, प्लास्टिक की थैली में मिला नवजात का शव, इलाके में फैली सनसनी

Dhar News-पीथमपुर में एक नवजात का शव प्लास्टिक की थैली में मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय महिलाओं ने शव देखकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है.
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Newborn Found in Plastic Bag-मध्यप्रदेश के धार से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन कॉलोनी में एक नवजात बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. कॉलोनी के देवनारायण मंदिर के पास एक खाली प्लॉट में थैली में बच्ची का शव मिला, इस घटना के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
प्लास्टिक की थैली में मिला शव
जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय क्षेत्र में कचरा बीनने वाली कुछ महिलाओं ने खाली जमीन पर कुत्तों को एक प्लास्टिक की थैली के आसपास भौंकते हुए देखा. जब महिलाओं को संदेह हुआ और वे थैली के पास पहुंची नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए. प्लास्टिक की थैली के भीतर एक नवजात बच्ची का शव था. यह देख महिलाएं घबरा गईं और तुरंत आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी.
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने मौका मुआयना कर नवजात के शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की.
पुलिस जांच में जुटी
प्राथमिक जांच में नवजात के शव को प्लास्टिक की थैली में बंद कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है. इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग इस अमानवीय कृत्य को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है. इसके साथ ही नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात का शव किसने फेंका है.
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