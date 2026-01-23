Advertisement
बसंत पंचमी पर छावनी में तब्दील धार, 10 साल बाद फिर पूजा-नमाज एक साथ, ड्रोन से निगरानी

Dhar Bhojshala: धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होंगी, ऐसे में यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:00 AM IST
धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Basant Panchami In Dhar: मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला के आसपास बसंत पंचमी के दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होंगी. जिसके चलते यहां 8000 हजार पुलिस बल की तैनाती की गई है. पूजा और नमाज के लिए दोनों पक्षों के रास्ते भी अलग-अलग बनाए गए हैं, गुरुवार की शाम को धार में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की बैठक हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी सभी को दी गई है. जहां हिंदू संगठन तय स्थान के साथ गर्भग्रह में सूर्योदय से सूर्यास्त तक माता सरस्वती की पूजा करेंगे, वहीं मुस्लिम समाज के लिए नमाज का वक्त अलग से तय किया गया है. 

धार शहर छावनी में तब्दील 

धार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यहां अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि ड्रोन और एआई से पूरे शहर में नजर रखी जाएगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर होगी. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति में सख्ती दिखाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स लगातार शहर में सर्चिंग करेगी और नजर रखेगी. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. बता दें कि हिंदू समाज सुबह से पूजा अर्चना करेगा, जबकि दोपहर में 1 से 3 बजे भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज नमाज करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश 

बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला मामले में लगी याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें भोजशाला में पूजा और नमाज के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. इसमें पूजा और नमाज दोनों के लिए स्थान दिया गया है. इसके लिए कोर्ट ने प्रशासन को दोनों समाजों को अलग-अलग जगह तय करने के निर्देश दिए हैं. नमाज पढ़ने वालों के पास बनेंगे और उनकी पूरी जानकारी होगी, सुरक्षा और शांति की पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. कोर्ट ने यह व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली पीठ में हुई थी. 

बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला में संरक्षित परिसर में जुमे की नमाज अदा करने का विकल्प दिया गया है, जहां नमाज करने वालों की सूची मुस्लिम पक्ष कलेक्टर को देगा और उसके आधार पर ही पास जारी किए जाएंगे. धार जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्र की तरफ से बताया गया कि यहां पर सभी नियमों और कोर्ट के फैसले का पूरा पालन किया जाएगा. 

