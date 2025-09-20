बागेश्वर धाम की तरह मिले एक और पर्ची वाले बाबा! 200 रुपए में मनोकामना की गारंटी, जानिए दिव्य दरबार का सच

धार । जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इन दिनों एक ऐसा दरबार सज रहा है, जो दावा करता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है. लोग इसे दिव्य दरबार कहते हैं. लेकिन असल में यह दरबार अंधविश्वास और ढोंग का अड्डा बन चुका है. हमारी टीम पहुंची इस दरबार की हकीकत जानने और सच्चाई सामने लाने... आइए जानते अधंविश्वास वाले दरबार की हकीकत....

दरअसल, धार जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर और पीथमपुर के ईंडोरामा से महज़ 2 किलोमीटर दूर पिपलिया रोड पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है. यहां बीते डेढ़ सालों से एक कथित दिव्य दरबार चल रहा है. बाबा खुद को शिवाजी महाराज और खुद कों भैरव बाबा का उपासक बताते हैं, लेकिन इनके दरबार का तरीका हूबहू बागेश्वर धाम की शैली से मिलता है.

पर्ची से बताते हैं समस्या

बाबा के अनुसार, यहां जो भक्त अर्जी लगाता है. उसकी समस्या पहले से ही भैरवनाथ सरकार के आदेश पर लिख दी जाती है. फिर बाबा भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, उसकी समस्या पूछते हैं और वही समस्या पहले से लिखी हुई पर्ची में दिखा देते हैं. भक्तों की जय-जयकार शुरू हो जाती है और लोग इसे चमत्कार मान बैठते हैं.

जानिए कब लगता है दरबार

यहां दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है. भक्तों को पहले अपनी अर्जी लाल कपड़े में बांधकर टांगनी पड़ती है. फिर उन्हें एक समय दिया जाता है, जिस समय वे बाबा के दरबार में बुलाए जाते हैं. बाबा कहते हैं, आपकी समस्या पहले से ही हमारे पास लिखी हुई है. कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा बहुत सिद्ध हैं. हम लोग की मनोकामना पूरी होती है. हमारी बीमारी का इलाज भी हुआ है और व्यापार भी चल निकला है तो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर पहली बार पहुंचे. एक भक्त का कहना है कि यह सब पहले से तय होता है. 200 रुपए लेकर पर्चियां दी जाती हैं. असल में यह सब लोगों को बहलाने-फुसलाने का तरीका है, चमत्कार कुछ नहीं, सब ढोंग है,

अंधविश्वास के जाल में फंस रहें लोग

व्यापार हो या जीवन की समस्या... सफलता का रास्ता मेहनत और सही प्रयास से ही मिलता है. लेकिन अंधविश्वास के जाल में फंसे लोग मानते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ बदल जाएगा. यह सब ढोंगी बाबा जैसे लोगों के कारण हो रहा है. धार जिले में यह दरबार धीरे-धीरे एक बड़े आयोजन का रूप ले चुका हैय सवाल यह है? कि प्रशासन ऐसे आयोजनों पर आंखें क्यों मूंदे हुए है? जब सरकारें अंधविश्वास उन्मूलन के अभियान चला रही हैं, तब क्या इस तरह के दरबार समाज को पीछे नहीं धकेल रहे.

कब तक चमत्कार की जाल में फंसते रहेंगे लोग

आस्था और विश्वास हर इंसान का निजी मामला है. लेकिन जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाए तो यह समाज के लिए खतरनाक हो जाता है. यह सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ है. सवाल यही है कि आखिर कब तक लोग ऐसे चमत्कारों के जाल में फंसते रहेंगे. आस्था की आड़ में अंधविश्वास का कारोबार कितना बड़ा हो चुका है, यह इस रिपोर्ट से साफ है. अब ज़रूरत है जागरूकता की. ताकि लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में न पड़कर विज्ञान और मेहनत पर विश्वास करें.

रिपोर्टर – कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया धार

