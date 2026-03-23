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दशकों पुराना रेल सपना पूरा! पीथमपुर से धार तक दौड़ा पहला रेल इंजन, आजादी के बाद पहली बार ट्रायल

Dhar Railway Track Engine Trial: मध्य प्रदेश के धार जिले का रेल सपना साकार होने के करीब है. 23 मार्च 2026 को पीथमपुर-धार ट्रैक पर पहला इंजन ट्रायल हुआ. 38 किलोमीटर की लाइन पर सुरक्षा और मजबूती का परीक्षण किया जा रहा है. लंबी सुरंग मई-जून 2026 तक पूरी होगी. परियोजना से रोजगार, व्यापार और सस्ता सफर सुनिश्चित होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:45 PM IST
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Pithampur Dhar Train Trial
Pithampur Dhar Train Trial

Pithampur Dhar Train Trial: धार जिले के लोगों के दशकों पुराने रेल सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है. इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के अंतर्गत 23 मार्च 2026 को पीथमपुर से धार तक नवनिर्मित लाइन पर पहला इंजन ट्रायल किया गया. यह धार में स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी इंजन के आने का अवसर है. रेलवे विकास निगम और पश्चिम रेलवे के अधिकारी ट्रायल में मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद की लहर है कि आने वाले समय में धार का रेल संपर्क मजबूत और यात्रियों के लिए आसान बन जाएगा.

ट्रायल में पीथमपुर से धार तक लगभग 38 किलोमीटर लंबे नए ट्रैक पर इंजन (टावर वैगन) चलाकर जांच की गई. इसका मकसद ट्रैक की मजबूती, सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करना है. रेलवे ने 23 से 26 मार्च तक परीक्षण की योजना बनाई है, जिसमें इंजन को अलग-अलग गति से चलाकर ट्रैक की क्षमता और सुरक्षा की जांच की जाएगी. यह चरण रेल संचालन शुरू होने से पहले बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी कदम माना जा रहा है.

2026 तक पूरा होने की उम्मीद
धार तक ट्रैक बिछ चुका है, लेकिन इंदौर से सीधे रेल संपर्क का काम अभी पूरी तरह नहीं हुआ है. इसका मुख्य कारण टिही के पास लंबी सुरंग का निर्माण है, जो परियोजना का सबसे कठिन हिस्सा माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, सुरंग का काम अंतिम चरण में है और इसे मई-जून 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है. सुरंग बन जाने के बाद इंदौर और धार के बीच यात्री और माल परिवहन दोनों के लिए मार्ग सीधे और सुविधाजनक हो जाएगा.

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कब शुरू हुई थी परियोजना ?
पीथमपुर, सागौर, गुणावद और धार स्टेशन के भवन लगभग तैयार हैं और यात्रियों की सुविधाओं का काम तेजी से चल रहा है. यह परियोजना 2008 में शुरू हुई थी, जिसकी लागत ₹678 करोड़ थी और अब यह ₹1800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. इस रेल परियोजना से पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में माल परिवहन आसान होगा. धार और आसपास के आदिवासी इलाकों में रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे. यात्रियों को इंदौर और गुजरात तक किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प मिलेगा.

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