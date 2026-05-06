Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3207399
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

सड़कों पर 'सिंघम' स्टाइल एक्शन, भागती कार, सादी वर्दी में पुलिस और बीच बाजार बदमाशों की धुनाई, दहल उठा इलाका

Dhar News-धार जिले के केसरू में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा. भागने की कोशिश में बदमाशनों ने दो वाहनों को कुचल दिया. पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों की जमकर धुनाई की गई. इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 06, 2026, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़कों पर 'सिंघम' स्टाइल एक्शन, भागती कार, सादी वर्दी में पुलिस और बीच बाजार बदमाशों की धुनाई, दहल उठा इलाका

Dhar Police Action-मध्यप्रदेश के धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र के केसूर कस्बे का मुख्य बाजार बुधवार दोपहर अचानक किसी एक्शन फिल्म के सेट में तब्दील हो गया. यहां एक सफेद रंग की कार का पीछा कर रही दूसरी कार ने बीच बाजार घेराबंदी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. अगले डेढ़ मिनट के भीतर जो कुछ हुआ, उसने प्रत्यक्षदर्शियों के होश उड़ा दिए. सादी वर्दी में पीछा कर रही टीम और भाग रहे बदमाशों के बीच हुई इस भिड़ंत में दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. 

90 सेकंट का हाई-वोल्टेज ड्रामा
इस घटना का करीब 1 मिनट 30 सेकंट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो के अनुसार, एक सफेद रंग का कार भागने के लिए अचानक रिवर्स होने लगती है, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसके ठीक आगे अड़ जाती है. इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, पीछे कर रही कार से दो युवक बाहर निकले.

सड़क किनारे खड़े वाहनों को मारी टक्कर
कार से उतरा एक युवक चलती कार की ड्राइवर सीट की खिड़की के अंदर कूद जाता है. इस दौरान चालक ने कार भगाने की कोशिश की, जिसकी चपेट में आकर सड़क किनारे कड़ी एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह केचल गई. कुछ ही सेकंड में पुलिस टीम ने कार सवार युवकों को बाहर खींच लिया. इसके बाद बाजार में मौजूद भीड़ और पीछा कर रही टीम ने पकड़े गए युवकों की जमकर धुनाई कर दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर पुलिस कर रही थी पीछा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पकड़े गए दोनों युवक बकरा चोरी के आरोपी बताए जा रहे हैं. ये आरोपी इंदौर जिले से वारदात कर वाहन लेकर भाग रहे थे, जिनका पीछा करते हुए इंदौर पुलिस की टीम केसूर तक पहुंची थी. हालांकि, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंदौर के किसे थाने की टीम ने यह कार्रवाई की है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने भीड़ में खुद को पुलिसकर्मी ही बताया. 

पुलिस के समन्वय पर उठे सवाल
दिनदहाड़े हुए नाटकीय घटनाक्रम और मारपीट के बाद कस्बे में दहशत का माहौल रहा. स्थानीय लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या यह एक आधिकारिक पुलिस कार्रवाई थी या बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए लिया गया एक्शन था. फिलहाल, इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें-सतना की बगदरा घाटी में बारातियों से भरी बस पलटी, 23 घायल, 3 की हालत बेहद नाजुक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsdhar newsdhar police action

Trending news

Alirajpur
जिंदा हूं कलेक्टर साहब.. फाइलों में दफन टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत
jabalpur news
लेंसकार्ट के बाद अब पैंटालून्स निशाने पर...जबलपुर में तिलक-कलावा को लेकर बवाल!
Mohan Yadav
बुरहानपुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, व्यापारियों से किया संवाद;इन बातों पर दिया जोर
crime news
कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत
Mohan Yadav
MP में नई रेल लाइन को मंजूरी, होगा ये बड़ा फायदा; मोहन यादव ने PM मोदी का माना आभार
ujjain news
10वीं में मिले 11 नंबर, सदमे में थी लड़की; फिर रिचेकिंग में आई फर्स्ट डिवीजन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News Highlights: भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, ज्वाइनिंग की मांग तेज, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Neemuch News
नीमच में प्रशासन पहुंचा गांव की चौखट पर, कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल
betul news
पानी पीने गए गोवंश को परोसा गया 'मौत का गोला', तड़प-तड़प कर निकले प्राण
bhopal news
90 डिग्री ब्रिज के बाद अब 'बिना रास्ते वाला शौचालय', इंजीनियरों ने फिर कर दिया कांड