सड़कों पर 'सिंघम' स्टाइल एक्शन, भागती कार, सादी वर्दी में पुलिस और बीच बाजार बदमाशों की धुनाई, दहल उठा इलाका

Dhar Police Action-मध्यप्रदेश के धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र के केसूर कस्बे का मुख्य बाजार बुधवार दोपहर अचानक किसी एक्शन फिल्म के सेट में तब्दील हो गया. यहां एक सफेद रंग की कार का पीछा कर रही दूसरी कार ने बीच बाजार घेराबंदी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. अगले डेढ़ मिनट के भीतर जो कुछ हुआ, उसने प्रत्यक्षदर्शियों के होश उड़ा दिए. सादी वर्दी में पीछा कर रही टीम और भाग रहे बदमाशों के बीच हुई इस भिड़ंत में दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

90 सेकंट का हाई-वोल्टेज ड्रामा

इस घटना का करीब 1 मिनट 30 सेकंट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो के अनुसार, एक सफेद रंग का कार भागने के लिए अचानक रिवर्स होने लगती है, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसके ठीक आगे अड़ जाती है. इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, पीछे कर रही कार से दो युवक बाहर निकले.

सड़क किनारे खड़े वाहनों को मारी टक्कर

कार से उतरा एक युवक चलती कार की ड्राइवर सीट की खिड़की के अंदर कूद जाता है. इस दौरान चालक ने कार भगाने की कोशिश की, जिसकी चपेट में आकर सड़क किनारे कड़ी एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह केचल गई. कुछ ही सेकंड में पुलिस टीम ने कार सवार युवकों को बाहर खींच लिया. इसके बाद बाजार में मौजूद भीड़ और पीछा कर रही टीम ने पकड़े गए युवकों की जमकर धुनाई कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर पुलिस कर रही थी पीछा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पकड़े गए दोनों युवक बकरा चोरी के आरोपी बताए जा रहे हैं. ये आरोपी इंदौर जिले से वारदात कर वाहन लेकर भाग रहे थे, जिनका पीछा करते हुए इंदौर पुलिस की टीम केसूर तक पहुंची थी. हालांकि, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंदौर के किसे थाने की टीम ने यह कार्रवाई की है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने भीड़ में खुद को पुलिसकर्मी ही बताया.

पुलिस के समन्वय पर उठे सवाल

दिनदहाड़े हुए नाटकीय घटनाक्रम और मारपीट के बाद कस्बे में दहशत का माहौल रहा. स्थानीय लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या यह एक आधिकारिक पुलिस कार्रवाई थी या बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए लिया गया एक्शन था. फिलहाल, इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें-सतना की बगदरा घाटी में बारातियों से भरी बस पलटी, 23 घायल, 3 की हालत बेहद नाजुक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!