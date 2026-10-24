/धार को 2400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव ने किया नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों और लाड़ली बहनों को राशि लगातार मिलती रहेगी. किसान कल्याण वर्ष में किसानों को लगातार सौगात मिल रही है. प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है. अगर कोई किसान 43 लाख रुपए की 25 गाय-भैंस खरीदकर डेयरी शुरू करता है तो उसे 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी. दूध उत्पादन बढ़ने के किसानों के जीवन में सुख-समृद्धि आएगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत की है. इससे त्योहार के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री करवाने का संकल्प लिया है. इससे गांवों में रहने वाले भाई-बहनों को उनके मकान और भूमि की पक्की रजिस्ट्री मिलेगी और वे भी बैंक या अन्य किसी एजेंसी से ऋण लेने के पात्र होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अमका-झमका माता के स्थान को श्रीकृष्ण पाथेय योजना में शामिल कर तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है. धार जिले के इसी स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण ने माता रुकमणी से विवाह किया था. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है. आज धार जिले को कुल 2400 करोड़ रुपए की सौगात मिली है. इसमें माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अलावा 25 करोड़ की लागत के 4 पुलों का लोकार्पण, 15 करोड़ के विद्यालय भवन, 50 बेड अस्पताल सहित अन्य विकास कार्यो के लोकार्पण भी शामिल हैं. साथ ही आज 188 करोड़ के 35 नए कार्यों का भूमि-पूजन हो रहा है. इसमें कन्या विद्यालय भवन, आईटीआई भवन, अमका-झमका माता मंदिर के लिए 3 करोड़ की लागत से विकास कार्य भी भूमि-पूजन भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जो गांव सिंचाई परियोजनाओं से छूट गए हैं, उन्हें भी जोड़ा जाएगा. धार को बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी. यहां के भगोरिया पर्व को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है.