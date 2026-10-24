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धार को 2400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव ने किया नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को धार जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने धार जिले के सरदारपुर स्थित खेल परिसर से नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 24, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 09:41 PM IST
धार को 2400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात, CM मोहन यादव ने किया नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

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