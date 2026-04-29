धार में स्कॉर्पियो और पिकअप की भीषण टक्कर, सड़क पर बिछीं लाशें, 12 की मौत, CM ने जताया दुख

Dhar Road Accident: मध्यप्रदेश के धार जिले में बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. चिकालिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मजदूरों को लेकर जा रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.

यह घटना रात करीब 8:30 बजे इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिकालिया फाटा स्थित जियो पेट्रोल पंप के पास हुई. शुरुआती जानकारी के अनुसार पिकअप ट्रक में 35 से ज्यादा मजदूर सवार थे. बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरा पिकअप स्कॉर्पियो से टकराने के बाद पलट गया. पिकअप के नीचे दबने से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है.

घायल जिला अस्पताल में भर्ती

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हादसे की सूचना मिलते ही मिलते ही, स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. घायलों को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों की एक टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. पुलिस ने इस मामले में जांच में जुट गई है.

CM ने जताया दुख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'X' पर लिखा, 'धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिकालिया फाटा के पास हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक है. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं.मैंने मृतकों के परिवारों को 4 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. इंदौर के संभागीय आयुक्त और IG को धार जाकर उपचार व्यवस्थाओं की देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चिकलिया फाटा के पास हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिजनों के साथ हैं। मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 29, 2026

कैलाश विजयवर्गीय ने मुआवजे की घोषणा की

धार जिला अस्पताल के डॉक्टर डॉ. छत्रपाल सिंह ने बताया कि 10 लोगों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है. आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस बीच CMHO डॉ. माधव हसानी ने बताया कि इंदौर के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है और धार से आने वाले घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश जारी किए गए हैं.

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