/धार बनेगा MP का ग्रोथ इंजन, CM मोहन यादव ने पीथमपुर में किया 272 करोड़ की नई इंडस्ट्रियल यूनिट का भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश पूरी क्षमता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है. आज यही वजह है कि पिछले 6 महीने में यानी 1 जनवरी से 30 जून तक 76 हजार 862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इससे 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. अकेले नर्मदापुरम को 11 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मिले. 10 हजार करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश मध्यप्रदेश को मिला है. ये उन लोगों को जवाब है जो जीआईएस पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि अलग-अलग दौरे करने से क्या मिला. आज ऐसा कोई देश नहीं, जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 1956 से लेकर कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने इतने सालों में भी वो काम नहीं किया, जो हमने पिछले 6 महीने में कर लिया. पिछले दस दिनों में तो ऐसा लगा जैसे निवेश की बारिश हो गई, झड़ी लग गई. हमारे ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है. जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अद्भुत समय चल रहा है. उन्होंने कहा कि आज भारत सबसे ज्यादा युवा देश है. हमारे देश में सब तरह की संभावनाएं हैं. मध्यप्रदेश कदम से कदम मिलाकर उन सभी संभावनाओं पर काम कर रहा है, जिसकी आज दरकार है.