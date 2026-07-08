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धार बनेगा MP का ग्रोथ इंजन, CM मोहन यादव ने पीथमपुर में किया 272 करोड़ की नई इंडस्ट्रियल यूनिट का भूमि-पूजन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ की नई यूनिट का भूमि-पूजन किया. उन्होंने कहा कि यह इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' के संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 08, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:41 PM IST
धार बनेगा MP का ग्रोथ इंजन, CM मोहन यादव ने पीथमपुर में किया 272 करोड़ की नई इंडस्ट्रियल यूनिट का भूमि-पूजन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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