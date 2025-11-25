जिस घर में सजने थे शहनाई के सुर, अब पसरा मातम... धार में अचानक साइलेंट अटैक से व्यक्ति की मौत

Dhar News-धार के जेतपुरा गांव में चलती बाइक पर साइलेंट अटैक आने से एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही मौत हो गई. मृतक व्यक्ति अपने छोटे बेटे की 3 दिसंबर को होने वाली सगाई की खरीदारी करने धार शहर जा रहे थे. शख्स की बाइक से गिरने से घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें व्यक्ति अचानक बाइक से गिरते हुए नजर आ रहा है.
Silent Heart Attack Death-मध्यप्रदेश के धार जिले के जेतपुरा गांव में सोमवार सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने खुशियों से भरे परिवार को पलक झपकते मातम में बदल दिया. गांव के रहने वाले झमकलाल सोलंकी अपने बड़े बेटे और पत्नी के साथ धार शहर जा रहे थे. छोटे बेटे अभिषेक की 3 दिसंबर को होने वाली सगाई की तैयारी के लिए वे खरीदारी करने निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक आया साइलेंट हार्ट अटैक उनकी जिंदगी छीन ले गया. साइलेंट अटैक के कारण झमकलाल की मौके पर ही मौत हो गई.
बाइक से नीचे गिर पड़े
बाइक लेकर घर से निकले झमकलाल गांव से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि चलते-चलते अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े. उनकी गिरने की पूरी घटना पास के एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक धीमी रफ्तार में है, लेकिन झमकलाल अचानक बेसुध होकर नीचे गिर पड़ते हैं.
डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की
घटना स्थल के नजदीक स्थित क्लीनिक के डॉक्टर करण वसुनिया तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने झमकलाल को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार भी किया. डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत धार के एक निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी. परिवार और ग्रामीण उन्हें लेकर रवाना भी हुए, लेकिन रास्ते में झमकलाल ने दम तोड़ दिया.
घर में पसरा मातम
प्रत्यक्षदर्शी नीलेश, जो उस समय रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे, ने बताया कि बाइक को सामान्य रूप से आते देखा, लेकिन अचानक पीछे बैठ झमकलाल नीचे गिरते दिखे. वे तुरंत दौड़कर मदद के लिए पहुंचे. उन्होंने बताया कि आसपास के लोग मौके पर जुट गए, लेकिन झमकलाल की जान नहीं बच पाई. इस हादसे ने सोलंकी परिवार को झकझोर कर रख दिया. जहां घर में सगाई के गीत और खरीदार की रौनक थी, वहां अब मातम पसरा है. परिवार छोटे बेटे अभिषेक की 3 दिसंबर को होने वाली सगाई की तैयारी कर रहा था, अब परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
