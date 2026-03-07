Advertisement
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का पथराव, TI और महिला पुलिसकर्मी घायल, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ी, भारी पुलिस बल तैनात

Dhar News-धार के धामनोद में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणओं ने पथराव कर दिया. इस घटना में थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घाटल हो गए. पथराव में तहसीलदार की गाड़ी के शीशे भी टूट गए. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:09 PM IST
Stone Pelting in Dhar-मध्यप्रदेश में धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के गुजरी के सिरसोदिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया. इस घटना में धामनोद थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि तहसीलदार की गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. स्थिति नियंत्रण में करने के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है.मनावर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे. घटना में घायल थाना प्रभारी को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है. 

अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला सिरसोदिया गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. विरोध कर रहे लोगों ने अचानक प्रशासनिक टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. 

थाना प्रभारी पथराव में घायल
पथराव में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए थाना प्रभारी को प्रवीण ठाकरे को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है.  वहीं पथराव के दौरान तहसीलदार की सरकारी गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए हाईवे पर भी आवागमन प्रभावित हुआ.

मौके पर पहुंचे एसडीएम
सूचना मिलते ही आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया. मनावर एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

