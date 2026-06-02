नमाज पढ़ने जा रहे सदर पर हमला, बीच-बचाव में दो बेटे गंभीर रूप से घायल, इलाके में भारी तनाव

Violent Clash in Dhar-धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र की छोटी सागौर स्थित जामा मस्जिद में सफाईकर्मी को हटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मस्जिद कमेटी के सदर शमशुद्दीन पटेल और उनके बेटों पर लाठी एवं क्रिकेट बैट से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

सफाईकर्मी को हटाने पर हुआ विवाद

घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, जामा मस्जिद में सफाई का कार्य करने वाले एक कर्मचारी को हटाने के फैसले को लेकर कुछ लोग नाराज थे. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि मस्जिद कमेटी के सदर शमशुद्दीन पटेल जब अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोककर विवाद शुरू कर दिया.

लाठी और क्रिकेट बैट से किया हमला

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने लाठी और क्रिकेट बैट से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे सदर के बेटों पर भी हमला किया गया, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया. पूरी घटना मस्जिद परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने बताया फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. फरियादी की शिकायत पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. मामले को लेकर सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि घटना की शिकायत प्राप्त हुई है. प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. आरोपी फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है.

इलाके में पुलिस बल तैनात

छोटी सागौर की जामा मस्जिद में हुआ यह विवाद अब पुलिस जांच का विषय बन चुका है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.

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