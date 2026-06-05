धार में कार के अंदर युवक-युवती ने किया सुसाइड, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत, प्रेम-प्रसंग का शक

Dhar News-धार में कार में युवक-युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. दोनों को राहगीरों ने कार के पास तड़पते हुए देखा था, उन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
Trending Photos
Dhar Suicide News-मध्यप्रदेश के धार जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत शुक्रवार को नरसिंह देवला फाटे के समीप युवक-युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. राहगीरों ने दोनों को तड़पते देख तत्काल डायल 112 को सूचना दी और एंबुलेंस की मदद से युवक-युवती को सिविल अस्पताल सरदारपुर भिजवाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने मौके से कार सहित मोबाइल व रुपए जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
युवक-युवती ने की आत्महत्या
जानकारी के अनुसार, राजगढ़ में भानगढ़ रोड़ पर नरसिंह देवला फाटे के समीप सड़क किनारे कार में सवार युवक व युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया. युवक सड़क किनारे तो युवती कार में तड़प रही थी. राहगीरों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी. मौके पर एंबुलेंस भी पहुंची लेकिन कुछ ही देर में दोनों युवक-युवती की मौत हो गई. मृतक युवक व युवती दोनों ग्राम लाबरिया धुलिया खेड़ी के निवासी हैं.
तड़पता देख पहुंचे थे राहगीर
मौके पर पहुंची राजगढ़ थाना पुलिस ने कार, मोबाइल व कार के अंदर से करीब 29500 रुपए नकदी जब्त किए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार काफी समय तक सड़क के किनारे ही खड़ी थी. बाहर एक युवक को तड़पता हुआ देखकर राहगीर पहुंचे.कार के अंदर एक युवती तड़प रही थी. एक बोतल में पानी के साथ कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसको पीकर दोनों ने आत्महत्या की है.
प्रेम प्रसंग का हो सकता हैं मामला
पुलिस ने दोनों ही मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. मृतकों के शव के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सरदारपुर में रखवाए गए हैं. मृतक युवक की उम्र 20 वर्ष तो युवती की उम्र करीब 19 वर्ष हैं. प्रथन दृष्टया यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. हालांकि, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और जहरीले पदार्थ का सैंपल लिया गया. युवती के पहले ही कहीं शादीशुदा होने की बात भी सामने आई हैं. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
जांच में जुटी पुलिस
राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि हमे डायल 112 से सूचना मिली थी कि भानगढ़ रोड़ पर एक कार में युवक-युवती बदहवास स्थिति में मिले हैं. दोनों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है. हालांकि मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें-राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में भागा कैदी! ड्रिप स्टैंड से तोड़ी हथकड़ी, हुआ रफूचक्कर
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!