धार में खुले आसमान के नीचे 200 नमाजियों ने पढ़ी नमाज, भारी बारिश में डटे रहे पुलिस के जवान

SC में रखी अपनी मांगे

कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नमाज के लिए जमीन उपलब्ध कराई, जिस पर समाज ने जुम्मे की नमाज अदा की. उन्होंने कहा कि समाज का किसी से कोई विरोध नहीं है. उन्होंने अपनी मांगें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं और उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति मिलेगी.