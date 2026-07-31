धार में खुले आसमान के नीचे 200 नमाजियों ने पढ़ी नमाज, भारी बारिश में डटे रहे पुलिस के जवान

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Dhar Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े नमाज विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट निर्देशानुसार, जिला प्रशासन ने भोजशाला परिसर से लगी जमीन पर मुस्लिम समाज को जुम्मे की नमाज अदा करवाई. भारी बारिश के बावजूद करीब 200 नमाजियों ने खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की. पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग निर्धारित समय पर भोजशाला परिसर के समीप प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर पहुंचे. नमाज से पहले मौके पर तिरपाल बिछाए गए और बारिश के बीच करीब 200 नमाजियों ने जुम्मे की नमाज अदा की. नमाज के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा तथा सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
सुरक्षा के खास इंतजाम
धार एसडीएम राजकुमार हलदर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य में न्यायालय और शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उनका पालन कराया जाएगा. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ने कहा कि नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे और शहर में कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई.
SC में रखी अपनी मांगे
कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नमाज के लिए जमीन उपलब्ध कराई, जिस पर समाज ने जुम्मे की नमाज अदा की. उन्होंने कहा कि समाज का किसी से कोई विरोध नहीं है. उन्होंने अपनी मांगें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी हैं और उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति मिलेगी.
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