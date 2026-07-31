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धार में खुले आसमान के नीचे 200 नमाजियों ने पढ़ी नमाज, भारी बारिश में डटे रहे पुलिस के जवान

Dhar Namaz News: धार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भोजशाला के पास तय जगह पर नमाज अदा करवाई गई. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए. मस्जिद के पास भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा.

Written ByKamal SolankiEdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:14 PM IST
धार में खुले आसमान के नीचे 200 नमाजियों ने पढ़ी नमाज, भारी बारिश में डटे रहे पुलिस के जवान
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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