गोंदीखेड़ा हत्याकांड: साजिश की परतें खोलने में जुटी पुलिस, आरोपी 13 अप्रैल तक रिमांड पर, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Gondikheda Murder: धार जिले के गोंडी खेड़ा चारण गांव में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या की जांच तेज हो गई है. इस मामले में गिरफ्तार की गई उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित और उनके कथित प्रेमी कमलेश पुरोहित दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.
Trending Photos
Gondikheda Murder: धार के राजोद थाना अंतर्गत ग्राम गोंदी खेड़ा चारण में हुए बहुचर्चित देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार गहराती जा रही है. मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित और उसके कथित प्रेमी कमलेश पुरोहित को शुक्रवार को दोबारा सरदारपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
राजोद थाना पुलिस के अनुसार, रिमांड के दौरान आरोपियों से घटना की पूरी साजिश, अन्य सहयोगियों की भूमिका और घटना से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन पूछताछ की जा रही है. वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी सुरेंद्र की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. इसी बीच प्रियंका को पुलिस ने रिमांड के दौरान पूछताछ कर न्यायलय पेश किया जंहा से उसे जेल भेज दिया गए. अब कमलेश की रिमांड कल पुरी होंगी जिसको भी पेश किया जायेगा.
लूट नहीं, सोची-समझी साजिश निकली हत्या
पुलिस जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि यह वारदात लूटपाट नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी. शुरुआत में मृतक की पत्नी प्रियंका ने 3-4 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर हत्या और लूट की कहानी बताई थी, लेकिन जांच के दौरान उसके बयानों में कई विरोधाभास सामने आए. घटनास्थल से कथित रूप से लूटे गए जेवर घर में ही मिलना और मोबाइल से जुड़े अहम सबूतों का गायब होना पुलिस के शक को और गहरा कर दिया. इसके बाद सख्ती से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई.
सुपारी देकर करवाई हत्या
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या की साजिश पहले से रची गई थी और कमलेश ने कथित तौर पर करीब 1 लाख रुपये देकर सुरेंद्र नामक व्यक्ति को हत्या की सुपारी दी थी. घटना के बाद से ही सुरेंद्र फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क और साजिश की कड़ियां स्पष्ट होंगी. न्याय की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन. इस जघन्य हत्याकांड को लेकर समाज में भारी आक्रोश है. आज रविवार को सर्व धर्म एवं हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की.
ये भी पढ़ें : प्रेमी से बात नहीं हुई तो तड़प उठी प्रेमिका, टावर पर चढ़कर बोली- शादी करुंगी तो उसी से... फिर पुलिस ने किया ये काम
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे