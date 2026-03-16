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भोजशाला विवाद में नया मोड़! HC के जज खुद जाकर लेंगे जायजा, 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई

Dhar Bhojshala Controversy: धार जिले की भोजशाला मामले पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 2 अप्रैल के बाद नियमित सुनवाई शुरू की जाएगी. इतना ही नहीं भोजशाला का जायजा लेने के लिए खुद जज मौके पर पहुंचेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:40 PM IST
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Dhar Bhojshala Controversy
Dhar Bhojshala Controversy

MP Highcourt News: मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला इन दिनों विवादों के घेरे में है. जहां इस मामले पर इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की जाएगी. इससे पहले जज खुद भोजशाला जाकर स्थल का निरीक्षण करें. बता दें कि यह ऐसा पहला मौका होगा, जब जज खुद मौके पर जाकर वहां चलकर स्थिति का जायजा लेंगे.

सोमवार को लगभग एक घंटे से ज्यादा सुनवाई चली. इदौरान मुस्लिम पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वे पर सवाल खड़े किए. वहीं उसके तथ्यों को भी खारिज कर दिया. उनका कहना था कि सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया है. मुस्लिम पक्ष ने अंग्रेजों के शासनकाल में हुए सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि उस समय सर्वे में भी परिसर में कमाल मौलाना मस्जिद का उल्लेख किया गया था. 

2 अप्रैल से नियमित सुनवाई
बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी अंतरिम आवेदनों को रिकॉर्ड पर ले लिया है. कोर्ट ने फैसला किया कि इन आवेदनों को मुख्य बहस के साथ सुना जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि अब इस मामले में 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एएसआई के सर्वे पर जो आपत्तियां आई हैं, उन्हें भी रिकॉर्ड पर ले लिया है. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का बराबर मौका दिया जाएगा और हर पक्ष की बात सुनी जाएगी. इस मामले में वक्फ बोर्ड ने भी एक आवेदन दिया है.

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98 दिन तक चला था सर्वे
इससे पहले कोर्ट ने ASI सर्वे की रिपोर्ट पर दावे और आपत्तियां मांगी थीं. इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह का समय दिया था. वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने पिछले साल भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक सर्वे किया था. इसके बाद एएसआई ने दो हजार से ज्यादा पेज की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजशाला का निर्माण परमार काल में हुआ था. बाद में पुराने ढांचे के कुछ हिस्सों पर नया निर्माण भी किया गया. सर्वे के दौरान यहां से मूर्तियां और पुराने सिक्के भी मिले थे. रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों के साथ खुदाई में मिले अवशेषों के फोटो भी शामिल किए गए हैं.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

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