फैसले के बाद भोजशाला में पहले शुक्रवार को नहीं होगी नमाज, हिंदू पक्ष करेगा महाआरती, हाई अलर्ट!

Dhar Bhojshala News: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के संबंध में इंदौर हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आज (शुक्रवार) का दिन अत्यंत संवेदनशील और ऐतिहासिक माना जा रहा है. लगभग दो दशकों से चली आ रही व्यवस्था के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा नहीं की जाएगी. अपने आदेश में हाई कोर्ट ने भोजशाला को एक मंदिर के रूप में मान्यता देते हुए हिंदू पक्ष को साल के 365 दिन पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की है. इस फैसले के मद्देनजर शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां ​​स्थिति पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं.

धार में प्रशासन हाई अलर्ट पर

भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार शहर में हाई अलर्ट जैसी स्थिति देखी जा रही है. शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन के अनुसार पूरे जिले में लगभग 2,200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें SAF की 10 कंपनियां, विशेष सुरक्षा बल, ड्रोन टीमें, टीयर गैस स्क्वॉड और पेट्रोलिंग टीमें शामिल हैं.

700 जवान तैनात

भोजशाला परिसर और उसके आस-पास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. अकेले भोजशाला क्षेत्र में ही लगभग 700 कर्मियों को तैनात किया जाएगा. शहर के मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है. गुरुवार शाम को प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला. यह फ्लैग मार्च भोजशाला क्षेत्र, धानमंडी, बस स्टैंड, राजवाड़ा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा. कलेक्टर राजीव रंजन मीना और SP सचिन शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तिरंगा थामे हुए नजर आए और उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की.

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सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. किसी भी ऐसे पोस्ट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी जो भ्रामक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हानिकारक हो. साइबर सेल और खुफिया विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है.

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