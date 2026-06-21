Dhar News: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद अहम जगह भोजशाला में एक शानदार ग्लोबल रिकॉर्ड बना. यहां धार के एक होनहार युवा योग साधक विक्रम डूडी ने भस्त्रिका प्राणायाम में एक ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसने योग विशेषज्ञों समेत सभी को हैरान कर दिया. सांस लेने की इस बेहद मुश्किल तकनीक में जबरदस्त रफ्तार और निरंतरता दिखाते हुए विक्रम ने सिर्फ एक घंटे में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक पूरे किए.विक्रम ने एक घंटे में 10 हजार 500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स पूरे कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है.