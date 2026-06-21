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विश्व योग दिवस पर भोजशाला में रचा गया इतिहास, एक घंटे में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Dhar News: विश्व योग दिवस के मौके पर योग करने वाले विक्रम डूडी ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भस्त्रिका प्राणायाम में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने लगातार एक घंटे तक योग करते हुए भस्त्रिका के 10,500 स्ट्रोक पूरे किए.

Written ByKamal SolankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:17 AM IST
विश्व योग दिवस पर भोजशाला में रचा गया इतिहास, एक घंटे में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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