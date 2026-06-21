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Dhar News: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद अहम जगह भोजशाला में एक शानदार ग्लोबल रिकॉर्ड बना. यहां धार के एक होनहार युवा योग साधक विक्रम डूडी ने भस्त्रिका प्राणायाम में एक ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसने योग विशेषज्ञों समेत सभी को हैरान कर दिया. सांस लेने की इस बेहद मुश्किल तकनीक में जबरदस्त रफ्तार और निरंतरता दिखाते हुए विक्रम ने सिर्फ एक घंटे में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक पूरे किए.विक्रम ने एक घंटे में 10 हजार 500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स पूरे कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है.
भोजशाला में कई लोग रहे मौजूद
रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के दौरान भोजशाला में बड़ी संख्या में योग करने वाले, स्थानीय नागरिक और दर्शक मौजूद थे, जो विक्रम के प्रदर्शन का उत्साहपूर्वक समर्थन कर रहे थे. यह उपलब्धि धार जिले के लिए भी गर्व का विषय बन गई है.
एक घंटे में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स
विक्रम ने बताया कि उन्होंने विश्व योग दिवस पर भोजशाला में 10,500 भस्त्रिका स्ट्रोक करने का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने अपने गुरुओं और साथियों की मदद से पूरा किया. उनका मकसद योग के बारे में जागरूकता फैलाना और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने 10,500 स्ट्रोक करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो एक अन्य भारतीय के नाम 5,456 स्ट्रोक का था. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहले से दर्ज रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का दावा किया है.
भस्त्रिका प्राणायाम क्या है
भस्त्रिका प्राणायाम को योग में सांस लेने के महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक माना जाता है. योग विशेषज्ञों के अनुसार, यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, शरीर को ऊर्जावान बनाने और मानसिक एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है. रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के दौरान विक्रम डूडी की गति और निरंतरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.
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