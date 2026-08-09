/महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे युवक, बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने वैन को मारी टक्कर, 6 की मौत

राज्य चुनें
बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर ग्राम पंचकवासा के पास रविवार दोपहर करीब 1 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रॉन्ग साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रॉले ने मारुति ईको वैन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ईको वैन के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में वैन में सवार 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार ट्रॉला क्रमांक GJ 39 DB 9248 बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से उज्जैन की ओर जा रहा था. इसी दौरान सामने से मारुति ईको वैन क्रमांक GJ 17 CK 6134 उज्जैन से गुजरात की ओर जा रही थी. पंचकवासा के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद ईको वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन में फंस गए. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दो शवों को वाहन से बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद लेनी पड़ी. पुलिस ने सभी मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.
महाकाल दर्शन के बाद लौट रहे थे युवक
हादसे की सूचना मिलते ही बदनावर टीआई अमित सिंह कुशवाह और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला. हादसे के बाद फोरलेन पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारु कराया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ईको वैन में सवार सभी छह लोग गुजरात के वडोदरा निवासी बताए जा रहे हैं. बताया गया है कि सभी उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के बाद गुजरात लौट रहे थे. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जा रही है.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने शवों का पंचनामा तैयार कर उन्हें बदनावर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा. हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. शुरूआती जांच में हादसे का कारण ट्रॉले का रॉन्ग साइड में आना बताया जा रहा है. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट