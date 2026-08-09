/महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे युवक, बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने वैन को मारी टक्कर, 6 की मौत

महाकाल दर्शन के बाद लौट रहे थे युवक

हादसे की सूचना मिलते ही बदनावर टीआई अमित सिंह कुशवाह और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला. हादसे के बाद फोरलेन पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारु कराया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ईको वैन में सवार सभी छह लोग गुजरात के वडोदरा निवासी बताए जा रहे हैं. बताया गया है कि सभी उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के बाद गुजरात लौट रहे थे. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जा रही है.