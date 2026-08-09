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महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे युवक, बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने वैन को मारी टक्कर, 6 की मौत

बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर पंचकवास के पास रविवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया. अनियंत्रित ट्रॉले की टक्कर से वैन सवार 6 युवकों की मौत हो गई. सभी युवक उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद गुजरात लौट रहे थे.

Written ByKamal SolankiEdited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:01 PM IST
महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे युवक, बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने वैन को मारी टक्कर, 6 की मौत

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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