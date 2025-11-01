MP में बडी मात्रा में अवैध शराब ज़ब्त; इंदौर से मांडव ले जाई जा रही थी खेप, पुलिस ने बीच रास्ते में पकड़ा

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर के आबकारी वृत्त सागौर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो पिकअप वाहन GJ-18 AV-5115 से इंदौर से मांडव अवैध शराब ले जा रहा था. तलाशी में 119 पेटियां शराब (99 पेटी बीयर, 20 पेटी अन्य शराब) बरामद हुईं, कुल 1428 लीटर, जिसकी कीमत करीब ₹4.5 लाख है. वहीं पिकअप सहित जब्त माल का कुल मूल्य लगभग ₹12 लाख आंका गया है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है.

बडी मात्रा में अवैध शराब ज़ब्त

दरअसल, धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर की आबकारी सर्किल सागौर पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जगदीश मेढ़ा, निवासी मांडू, उम्र 20 साल को गिरफ्तार किया है. सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि कल देर रात आरोपी जगदीश एक पिकअप वाहन क्रमांक GJ 18 AV 5115 में प्लास्टिक के कट्टों के नीचे इंदौर से मांडू की ओर अवैध रूप से 119 शराब की पेटियां, जिसमें 99 पेटी बीयर और 20 पेटी बीयर शामिल हैं. पुलिस ने करीब 12 लाख का माल जब्त किया है.

बड़े शराब व्यापारी की बताई जा रही खेप

सागौर के एक्साइज डिपार्टमेंट ने गुणावद में घेराबंदी करके उस गाड़ी को रोका. जांच के दौरान आरोपी शराब के कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया. जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ शराब के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेक्शन 34/2 के तहत केस दर्ज किया. फिलहाल इस मामले में एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है और यह भी पता लगाने की जांच की जा रही है कि यह शराब किसकी है. पुलिस ने आरोपियों के पास से गैर-कानूनी शराब और एक पिकअप गाड़ी समेत करीब 12 लाख रुपये का माल जब्त किया है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह शराब इंदौर के एक बड़े शराब व्यापारी की बताई जा रही है.