मौत का साया बनकर गांव में खुलेआम घूम रहा था तेंदुआ, 2 दिन बाद हुआ रेसक्यू; लोगों ने ली राहत की सांस

mp news: मध्य प्रदेश के धार जिले में एक आदमखोर तेंदुए का रेसक्यू किया गया है.आदमखोर ने कई लोगों पर हमला कर आतंक मचा दिया था. धामनोद वन विभाग की टीम को देर रात तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में सफलता मिल गई है
Trending Photos
lepord rescue in dhar: मध्य प्रदेश के धार जिले में एक आदमखोर तेंदुए का रेसक्यू किया गया है. आदमखोर ने कई लोगों पर हमला कर आतंक मचा दिया था. धामनोद वन विभाग की टीम को देर रात तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में सफलता मिल गई है, हालांकि इसके लिए अधिकारियों को बहुत कड़ी मशक्कत करना पड़ी. तेंदुआ करीब दो दिन से गांव में घुलेआम घूम रहा था जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत मचा हुआ था. तेंदुए का रस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
ऐसे किया गया तेंदुए का रेसक्यू
मामला धार जिले के धामनोद वन परिक्षेत्र के ग्राम गुजरी डेहरिया गांव का है. यहां आदमखोर ने कई लोगों पर हमला कर आतंक मचा दिया था. कल तेंदुआ हमला करने के बाद एक पाइप में जा घुसा था. जिस पाईप में तेंदुआ बैठा था, उसके एक सिरे को मिट्टी से भर दिया गया था साथ ही दूसरे छोर पर पिंजरा लगाया गया था जिसमे बकरी व नॉनवेज रखा गया था. देर रात भूख के कारण जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में आया, उसे कैद कर लिया गया. तेंदुए को खंडवा जिले की ओंकारेश्वर वन परिक्षेत्र के लिए रवाना किया गया है जहां उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा.
2 दिन से खौफ में जी रहे थे लोग
बता दें कि मंगलवार को घनी बस्ती में तेंदुए ने प्रवेश किया था. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान तेंदुए ने वन कर्मचारी पर भी हमला कर दिया था. आदमखोर तेंदुआ बे-खौफ एक घंटे तक पूरे गांव में घुमता रहा था. तेंदुए ने हमला कर वनरक्षक दद्दू सिंह ठाकुर सहित महेश वास्केल, ग्यारसी लाल सोलंकी, कांताबाई राठौड़ और विकास डावर सहित कुल 5 लोगों को घायल कर दिया. सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है. हमले के बाद तेंदुआ एक पुलिया के नीचे बने पाइप में छिप गया था.
इस मामले पर क्या है एक्सपर्ट व्यू
तेंदुए को धामनोद के वन कार्यालय ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह 6:30 बजे उसका मेडिकल परीक्षण किया गया. परीक्षण में तेंदुआ स्वस्थ पाया गया है. धार जिला डीएफओ विजय टी नाथम के अनुसार तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया हैं, मेडिकल परीक्षण में तेंदुआ पूरी तरीके से स्वास्थ्य है. खंडवा तेंदुए को भेजा जा रहा हैं, जहां पर सुरक्षित जंगल में छोडा जाएगा.एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्मी के दिनों में जंगली जानवर भूख और प्यास के चलते रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं. अगर जंगल में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होंगी तो जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आते रहेंगे.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!