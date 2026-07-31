/Dhar Bhojshala Namaz LIVE: भोजशाला परिसर के पीछे होगी जुमे की नमाज, धरने पर स्थानीय लोग; पेश किए पुश्तैनी हक के दावे

भोजशाला नमाज विवाद LIVE: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार प्रशासन हरकत में आ गया है और भारी बारिश के बीच भोजशाला परिसर के पीछे की जमीन पर जुमे की नमाज के लिए इंतजाम किया गया है. कोर्ट ने मुस्लिम समाज को भोजशाला परिसर के पीछे वाले हिस्से में स्थित सर्वे नंबर 611 एवं 612 पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं. धार के तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात भारी बारिश हुई थी. हम आज नमाज के सिलसिले में यहां आए हैं. हालात और पानी जमा होने की स्थिति का जायजा लेने के बाद हम जल्द से जल्द जरूरी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध हुआ है और प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है. हम उनसे बातचीत कर इस मामले को जल्द ही सुलझा लेंगे. धार में जुमे की नमाज के मिनट टु मिनट अपडेट्स के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें....