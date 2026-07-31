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Dhar Bhojshala Namaz LIVE: भोजशाला परिसर के पीछे होगी जुमे की नमाज, धरने पर स्थानीय लोग; पेश किए पुश्तैनी हक के दावे

Dhar Bhojshala Namaz Live: मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भोजशाला परिसर के पीछे जुमे की नमाज के लिए इंतजाम किया गया है. धार में जुमे की नमाज के मिनट टु मिनट अपडेट्स के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें....

Written ByPooja
Published: Jul 31, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:41 PM IST
Dhar Bhojshala Namaz LIVE: भोजशाला परिसर के पीछे होगी जुमे की नमाज, धरने पर स्थानीय लोग; पेश किए पुश्तैनी हक के दावे
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज
31 July 2026 12:33 PM (IST)

धरने पर बैठे स्थानीय लोग

भोजशाला के पीछ नमाज को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है और कई लोग शुक्रवार सुबह से ही धरने पर बैठे हैं. धरने पर बैठी एक महिला का कहना है कि यहां से नहीं हटेंगे और ये हमारे पिता, दादा की जमीन है. इस जगह पर हम उनको नमाज क्यों पढ़ने दें?

31 July 2026 12:20 PM (IST)

नमाज के प्रस्तावित स्थल का विरोध

धार भोजशाला के पीछे विक्रम नगर के पास जिस प्रस्तावित जमीन पर नमाज अदा होनी है, उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है. मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम का स्थानीय लोगों ने रात को विरोध किया, जिसके बाद विक्रम नगर क्षेत्र के कई लोग देर रात एसपी कार्यालय पहुंचे. कलेक्टर और एसपी के साथ लोगों ने मीटिंग की. इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस जमीन पर नमाज होना है, वह जमीन वर्षों से उनके पास में है. उनकी पुस्तैनी है और इन लोगों के पास जमीन के दस्तावेज भी है. लिहाजा उनकी जमीन पर नमाज कैसे अदा की जा सकती है. वे यहां पर खेती-बाड़ी करते हैं और अभी भी उनकी फसल इस जमीन पर लगी हुई है.

31 July 2026 12:10 PM (IST)

नमाज के बीच बारिश बनी मुसीबत

जुमे की नमाज से पहले धार में बारिश हो रही है, जिससे प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. बारिश के बीच खुली जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर अधिकारी चर्चा कर रहे हैं.

31 July 2026 12:09 PM (IST)

नमाज के प्रस्तावित जगह पर कीचड़

बैठक के बादमौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद का कहना है कि प्रस्तावित स्थान पर बारिश के कारण मिट्टी और कीचड़ है, इसलिए फिलहाल वह नमाज अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. अंतिम निर्णय मौके की स्थिति देखने के बाद लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज नमाज अदा करने के लिए तैयार है, अब यह प्रशासन की व्यवस्था पर निर्भर करेगा कि नमाज किस प्रकार संपन्न होगी.

31 July 2026 12:06 PM (IST)

देर रात 1 से 2 बजे तक चली बैठक

कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई. यह बैठक रात 1 से 2 बजे तक चली. बैठक के बाद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने बताया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि सुबह प्रशासन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को मौके पर ले जाकर व्यवस्थाओं से अवगत कराएगा.

31 July 2026 12:03 PM (IST)

धार में आज भी अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी धार में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिन तक ऐसे ही मौसम का मिजाज बना रहेगा. मौसम विभाग ने धार के अलावा रतलाम, झाबुआ और आलीराजपुर में भी अति भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसके अलावा नीमच, आगर मालवा, छिंदवाड़ा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

31 July 2026 11:58 AM (IST)

धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयारियों का जायजा लेने और जरूरी इंतजामों का आकलन करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भोजशाला परिसर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बारे में बात करते हुए राजीव रंजन मीना ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त दौरा किया है. हम जरूरी इंतजामों के लिए एक रणनीति बनाएंगे. दो एंट्री-एग्जिट पॉइंट भी तैयार करने होंगे. हम जरूरी संसाधनों का आकलन कर रहे हैं.'

31 July 2026 11:56 AM (IST)

SDM राजकुमार हल्दर ने कुछ भी बोलने के किया इनकार

नमाज से पहले की तैयारियों पर धार के SDM राजकुमार हल्दर ने कहा कि हम निरीक्षण करके लौट रहे हैं. मैं सब कुछ देखूंगा और फिर आपको जानकारी दूंगा. अभी मैं कुछ नहीं कह सकता.

31 July 2026 11:55 AM (IST)

धार में स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति

तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने बताया कि कुछ स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध हुआ है और प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है. स्थानीय निवासियों की तरफ से कुछ विरोध हुआ है. हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और इस मामले को जल्द ही सुलझा लेंगे.

31 July 2026 11:49 AM (IST)

कल रात हुई थी बारिश

धार के तहसीलदार दिनेश कुमार उइके ने बताया कि भारी बारिश के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारी विवादित भोजशाला/कमल मौला परिसर से सटी जमीन के एक हिस्से में शुक्रवार की नमाज़ के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि कल रात भारी बारिश हुई थी. हम आज नमाज़ के सिलसिले में यहां आए हैं. हालात और पानी जमा होने की स्थिति का जायज़ा लेने के बाद हम जल्द से जल्द ज़रूरी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं.

31 July 2026 11:46 AM (IST)

पहले तय किया था पीर दरगाह के पास वैकल्पिक स्थान 

गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने 40 पीर दरगाह के पास वैकल्पिक स्थान तय किया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि वह भोजशाला से काफी दूर है। इसके बाद एक अन्य स्थान का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गुरुवार को अदालत ने भोजशाला के निकट स्थित सर्वे नंबर 611 और 612 पर व्यवस्था करने का आदेश दिया. त्रुटि के चलते सर्वे 596 बताया गया था, जो अब 611 और 6112 हो गया है.

31 July 2026 11:43 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुक्रवार की नमाज पढ़ने की सुविधा देने के लिए विवादित धार भोजशाला/कमल मौला परिसर से सटी ज़मीन का एक हिस्सा आवंटित करे. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थल से सटी दरगाह की जमीन बताई जाने वाली खसरा नंबर 611 और 612 की पहचान करे और वहां नमाज़ पढ़ने के लिए जरूरी इंतजाम करे. कोर्ट ने अपने 14 जुलाई, 2026 के अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खसरा नंबर 611 और 612 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, जिसे दरगाह की जमीन बताया गया है.

31 July 2026 11:40 AM (IST)

धार में नमाज की तैयारियां तेज

धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े नमाज विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोर्ट ने मुस्लिम समाज को भोजशाला परिसर के पीछे वाले हिस्से में स्थित सर्वे नंबर 611 एवं 612 पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं. आदेश के बाद देर शाम कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नमाजियों के आने-जाने के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक इंतजामों का जायजा लिया.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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