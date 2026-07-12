Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /धार
  • /अधेड़ उम्र का इश्क बना मौत की वजह, शादी की जिद से परेशान प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

अधेड़ उम्र का इश्क बना मौत की वजह, शादी की जिद से परेशान प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

धार जिले में एक 45 वर्षीय महिला मंजुबाई की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी रमेश उर्फ दुबलिया को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका का शव 10 जुलाई को सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिला था.

Written ByKamal SolankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:37 PM IST
अधेड़ उम्र का इश्क बना मौत की वजह, शादी की जिद से परेशान प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kamal Solanki

Kamal Solanki

कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'नाराज न कभी था, न हूं, न होऊंगा', नरोत्तम मिश्रा ने कह दी ये बड़ी बात
narottam mishra18 min ago
2
Ladli Behna Yojana1 hr ago
3
Baba Bageshwar2 hrs ago
4
Datia By Election8:54 AM IST
5
chhindwada news8:25 AM IST