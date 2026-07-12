/अधेड़ उम्र का इश्क बना मौत की वजह, शादी की जिद से परेशान प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

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मध्य प्रदेश के धार जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोतवाली पुलिस का दावा है कि उन्होंने 45 वर्षीय महिला की हत्या की गुत्थी महज 24 घंटे में सुलझा ली है. महिला का शव सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिला था. पुलिस के मुताबिक मृतका और आरोपी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और महिला आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रही थी. आरोप है कि इस दबाव से बचने के लिए आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची. उसने महिला को इंदौर ले जाने का बहाना बनाया, उसकी हत्या कर दी और शव को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया.
10 जुलाई को मिला था शव
10 जुलाई की सुबह धार शहर में एक खेत के पास सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में एक महिला का शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. हालांकि शुरू में महिला की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन बाद में पुलिस ने आस-पास के थानों से जानकारी जुटाकर और गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट की जांच करके उसकी पहचान लेबड़ निवासी 45 वर्षीय मंजूबाई के तौर पर की.
गहराया राज
पहचान होने के बाद पुलिस ने मृत महिला के परिवार वालों, सास और जान-पहचान वालों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि 9 जुलाई को रमेश उर्फ दुबलिया नाम का व्यक्ति मंजुबाई को इंदौर के रानीपुरा इलाके में कटलरी का सामान खरीदने का बहाना बनाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से ले गया था. इसके बाद मंजुबाई घर वापस नहीं लौटी. यहीं से पुलिस का शक आरोपी पर गहराता चला गया.
मृतक महिला के बीच प्रेम संबंध
पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि आरोपी और मृतक महिला के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों अधेड़ उम्र के थे और एक-दूसरे के संपर्क में थे. पुलिस का कहना है कि महिला आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था. इसके बाद वह महिला को अपने साथ ले गया, रास्ते में उसकी हत्या कर दी और शव को एक खेत के पास पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया, ताकि घटना को दुर्घटना या बिना किसी स्पष्ट कारण के हुई मौत जैसा दिखाया जा सके.
जांच में जुटी पुलिस
घटनास्थल से मिले सबूतों, गवाहों के बयानों, तकनीकी जांच और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. सीनियर अधिकारियों की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई. आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस ने उसे 11 जुलाई को गिरफ़्तार कर लिया. गिरफ्तारी के समय घटना में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर HF डीलक्स मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के असली मकसद, उनके रिश्ते की अवधि और घटना से जुड़ी अन्य बातों का पता लगाया जा सके. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या पहले से सोची-समझी साज़िश थी या किसी झगड़े के दौरान हुई.
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