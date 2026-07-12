/अधेड़ उम्र का इश्क बना मौत की वजह, शादी की जिद से परेशान प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

जांच में जुटी पुलिस

घटनास्थल से मिले सबूतों, गवाहों के बयानों, तकनीकी जांच और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. सीनियर अधिकारियों की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई. आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस ने उसे 11 जुलाई को गिरफ़्तार कर लिया. गिरफ्तारी के समय घटना में इस्तेमाल की गई हीरो स्प्लेंडर HF डीलक्स मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के असली मकसद, उनके रिश्ते की अवधि और घटना से जुड़ी अन्य बातों का पता लगाया जा सके. जांच एजेंसियां ​​यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या पहले से सोची-समझी साज़िश थी या किसी झगड़े के दौरान हुई.