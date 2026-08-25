चलती यात्री बस में लगी भीषण आग, धुआं भरते ही खिड़कियां तोड़कर निकले लोग, मची अफरा-तफरी

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मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में मंगलवार देर रात चलती यात्री बस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यह बस सूरत (गुजरात) समेत कई जगहों से यात्रियों को लेकर कानपुर जा रही थी. रात करीब 1:10 बजे भोपावर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर बस से अचानक धुआं निकलने लगा. धुआं देखकर ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोका, लेकिन मौके से भाग गया. बस के अंदर तेजी से धुआं भरने पर यात्रियों में घबराहट और अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री दरवाजें से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ को बाहर निकलने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़ने पड़े.
फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं
इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि कई यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया. यात्रियों के मुताबिक बस को दाहोद के पास एक होटल पर करीब चार घंटे तक रोका गया था और वहां बस में कुछ काम भी किया गया था. इसके बाद बस को आगे रवाना किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही सरदारपुर के SDOP विश्वदीप सिंह परिहार और थाना प्रभारी अनिल जाधव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आग लगने के कारण सड़क के एक हिस्से पर ट्रैफिक रोक दिया गया और दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकाला गया. फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी.
धुआं भरते ही खिड़कियां तोड़कर निकले यात्री
पुलिस ने बताया कि, सूरत से कानपुर जा रही एक यात्री बस (UP 83 BT 3947) में मंगलवार देर रात सरदारपुर में आग लग गई. रात करीब 1:10 बजे, जब भोपावर चौकी के पास धुआं उठने लगा तो ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया. जैसे ही गाड़ी धुएं से भर गई, यात्रियों ने खिड़की के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई. सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. देर रात हुई इस घटना में राहत की बात यह रही कि यात्री समय रहते बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे. हालांकि, कई यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया और कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.
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