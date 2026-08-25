चलती यात्री बस में लगी भीषण आग, धुआं भरते ही खिड़कियां तोड़कर निकले लोग, मची अफरा-तफरी

फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं

इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि कई यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया. यात्रियों के मुताबिक बस को दाहोद के पास एक होटल पर करीब चार घंटे तक रोका गया था और वहां बस में कुछ काम भी किया गया था. इसके बाद बस को आगे रवाना किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही सरदारपुर के SDOP विश्वदीप सिंह परिहार और थाना प्रभारी अनिल जाधव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आग लगने के कारण सड़क के एक हिस्से पर ट्रैफिक रोक दिया गया और दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकाला गया. फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी.