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चलती यात्री बस में लगी भीषण आग, धुआं भरते ही खिड़कियां तोड़कर निकले लोग, मची अफरा-तफरी

मंगलवार देर रात धार जिले के सरदारपुर में गुजरात से कानपुर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई. यह घटना रात करीब 1:10 बजे भोपावर पुलिस चौकी के पास हुई. बस से धुआं निकलते देख ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और मौके से भाग गया.

Written ByKamal SolankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 25, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:11 AM IST
चलती यात्री बस में लगी भीषण आग, धुआं भरते ही खिड़कियां तोड़कर निकले लोग, मची अफरा-तफरी

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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