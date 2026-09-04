/प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुजरात से सीधे जुड़ेगा धार और अलीराजपुर

गुजरात के प्रतापनगर से मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर और धार जिले के टांडा रोड तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है. 8 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नई मेमू (MEMU) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से गुजरात के वडोदरा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर इलाके के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे नौकरी, शिक्षा, इलाज और व्यापार के सिलसिले में आने-जाने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी.