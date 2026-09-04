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प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुजरात से सीधे जुड़ेगा धार और अलीराजपुर

गुजरात के प्रतापनगर से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और धार के टांडा रोड तक सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है. 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नई MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

Written ByManish VaniEdited ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:02 PM IST
प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुजरात से सीधे जुड़ेगा धार और अलीराजपुर

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