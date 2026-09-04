/प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच दौड़ेगी मेमू ट्रेन, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुजरात से सीधे जुड़ेगा धार और अलीराजपुर

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गुजरात के प्रतापनगर से मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर और धार जिले के टांडा रोड तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है. 8 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नई मेमू (MEMU) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से गुजरात के वडोदरा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर इलाके के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे नौकरी, शिक्षा, इलाज और व्यापार के सिलसिले में आने-जाने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी.
पश्चिम रेलवे मुख्यालय के एक प्रस्ताव के अनुसार, MEMU ट्रेन सुबह 5:00 बजे प्रताप नगर से चलेगी और सुबह 9:35 बजे टांडा रोड पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में ट्रेन शाम 5:05 बजे टांडा रोड से चलेगी और रात 9:25 बजे प्रताप नगर पहुंचेगी. इस प्रस्तावित सर्विस की कुल दूरी 199.34 किलोमीटर होगी. दोनों दिशाओं में ट्रेन के लिए 12 डिब्बों की व्यवस्था का प्रस्ताव है.
1,794 करोड़ की लागत से तैयार हुई 157 KM रेल लाइन
छोटा उदयपुर-धार नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पश्चिम रेलवे के अहम परियोजनाओं में से एक है. प्रोजेक्ट की जानकारी के अनुसार, इसकी कुल लंबाई 157 किलोमीटर है. प्रोजेक्ट के अलग-अलग हिस्सों में निर्माण कार्य आगे बढ़ा है. खंडाला-जोबट और जोबट-डेकाकुंड जैसे हिस्सों पर काम किया गया है. मार्च 2026 के केंद्र सरकार के डेटा के अनुसार, इस नई रेल लाइन प्रोजेक्ट की लागत 1,794 करोड़ है.
टांडा स्टेशन पर भव्य आयोजन
ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद अब इसे नियमित रूप से चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है.मेमू ट्रेन का संचालन प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच रोजाना किया जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी. धार जिले के टांडा रोड रेलवे स्टेशन पर 8 सितंबर को कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहेंगे.
व्यापार और रोजगार को बढ़ावा
गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के बीच सीधा संपर्क बनने से स्थानीय व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से उठ रही इस मांग के पूरे होने और मेमू ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा होने से स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है.
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