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100 साल पुराने चंबल पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया, अब बनेगा 27.21 करोड़ का फोरलेन ब्रिज, महू-नीमच का सफर होगा आसान

धार के घाटाबिल्लौद में चंबल नदी पर बने करीब 100 साल पुराने जर्जर पुल को नियंत्रित विस्फोट से गिरा गिया गया. अब यहां 27.21 करोड़ रुपए की लागत से नया फोरलेन पुल बनाया जाएगा.

Written ByKamal SolankiEdited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:49 AM IST
100 साल पुराने चंबल पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया, अब बनेगा 27.21 करोड़ का फोरलेन ब्रिज, महू-नीमच का सफर होगा आसान

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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