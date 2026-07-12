/100 साल पुराने चंबल पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया, अब बनेगा 27.21 करोड़ का फोरलेन ब्रिज, महू-नीमच का सफर होगा आसान

27 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन ब्रिज

ब्लास्ट के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. पूरे क्षेत्र को खाली कराकर यातायात अस्थायी रूप से बंद किया गया. जैसे ही विस्फोट हुआ, कुछ ही सेकंड में पुल का अंतिम हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे. पुराने पुल की जगह अब 27 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से फोरलेन पुल का निर्माण किया जाएगा. निर्माण कार्य का जिम्मा भोपाल की एक कंपनी को सौंपा गया है, और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. नया पुल बनने के बाद महू-नीमच मार्ग पर यातायात अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम होगा, जिससे प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.