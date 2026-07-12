/100 साल पुराने चंबल पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया, अब बनेगा 27.21 करोड़ का फोरलेन ब्रिज, महू-नीमच का सफर होगा आसान

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धार जिले के घाटाबिल्लौद में चंबल नदी पर बने करीब 100 साल पुराने पुल का अंतिम हिस्सा भी नियंत्रित विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया. पुल पहले से ही जर्जर घोषित किया जा चुका था. अब इसकी जगह 27 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से आधुनिक फोरलेन पुल बनाया जाएगा, जिससे महू-नीमच मार्ग पर सफर अधिक सुरक्षित और सुगम होगा.
घाटाबिल्लौद में चंबल नदी पर बना यह ऐतिहासिक पुल लगभग एक सदी तक लोगों की आवाजाही का प्रमुख माध्यम रहा. लेकिन समय के साथ पुल पूरी तरह जर्जर हो गया था.सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से इसे हटाने का निर्णय लिया. पहले एक हिस्से को हटाया गया और आज शेष बचे अंतिम हिस्से को भी नियंत्रित ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया गया.
27 करोड़ की लागत से बनेगा फोरलेन ब्रिज
ब्लास्ट के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. पूरे क्षेत्र को खाली कराकर यातायात अस्थायी रूप से बंद किया गया. जैसे ही विस्फोट हुआ, कुछ ही सेकंड में पुल का अंतिम हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया. इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे. पुराने पुल की जगह अब 27 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से फोरलेन पुल का निर्माण किया जाएगा. निर्माण कार्य का जिम्मा भोपाल की एक कंपनी को सौंपा गया है, और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. नया पुल बनने के बाद महू-नीमच मार्ग पर यातायात अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम होगा, जिससे प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
100 साल पुराना पुल पूरी तरह जर्जर
धार के घाटाबिलोद में चंबल नदी पर बना 100 साल पुराना पुल पूरी तरह जर्जर हो गया था. पुल का पहला हिस्सा 6 जून को हटाया गया था. वहीं 28 जून को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए बाकी हिस्से को गिरा दिया गया. गिराने की कार्रवाई के दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और ट्रैफिक की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई थी. ब्लास्ट के बाद पूरा पुल जमीन पर गिर गया. बकी के बचे हिस्से को शनिवार को गिराया गया.
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