हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, ओवरलोडिंग पर सख्त, आरटीओ को दिए ये निर्देश

Dhar News: धार में केंद्रीय राज्य मंत्री और धार-महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति और रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. बैठक में सड़क हादसों की रोकथाम, ट्रैफिक व्यवस्था और रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

धार में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने खराब और जर्जर सड़कों के सुधार, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए.

सुरक्षा व्यवस्था पर निर्देश

मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए.

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विकास कार्यों की समीक्षा

इसके बाद रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा में रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई. मंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और प्लेटफॉर्म विस्तार सहित लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क और रेलवे सुविधाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है. जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. जिले में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए जागरूकता और कार्रवाई को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिले में गत दिनों पिकअप वाहन पलटने से 18 लोगों की जान चली गई थी.

अधिकारियों को निर्देश

इसके अलावा, भविष्य में ऐसे हादसे न हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए. लोडिंग वाहनों में यात्रियों के सफर को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, जो पिकअप चालक बार-बार गलती कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश आरटीओ को दिए गए हैं. परिवहन के लिए बसों के परमिट जल्द जारी करने और छोटे यात्री वाहनों से आवागमन के लिए भी कहा गया है. बैठक में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा, आरटीओ, एनएचएआई और एमपीआरडीसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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