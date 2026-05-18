Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3221869
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधार

हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, ओवरलोडिंग पर सख्त, आरटीओ को दिए ये निर्देश

Dhar road safety eeting: धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने सड़क सुरक्षा और रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. बढ़ते सड़क हादसों को रोकने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

|Last Updated: May 18, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, ओवरलोडिंग पर सख्त, आरटीओ को दिए ये निर्देश

Dhar News: धार में केंद्रीय राज्य मंत्री और धार-महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति और रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. बैठक में सड़क हादसों की रोकथाम, ट्रैफिक व्यवस्था और रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

धार में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने खराब और जर्जर सड़कों के सुधार, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए.

सुरक्षा व्यवस्था पर निर्देश
मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

विकास कार्यों की समीक्षा
इसके बाद रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा में रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई. मंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और प्लेटफॉर्म विस्तार सहित लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क और रेलवे सुविधाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है. जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. जिले में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए जागरूकता और कार्रवाई को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिले में गत दिनों पिकअप वाहन पलटने से 18 लोगों की जान चली गई थी.

अधिकारियों को निर्देश
इसके अलावा, भविष्य में ऐसे हादसे न हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए. लोडिंग वाहनों में यात्रियों के सफर को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, जो पिकअप चालक बार-बार गलती कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश आरटीओ को दिए गए हैं. परिवहन के लिए बसों के परमिट जल्द जारी करने और छोटे यात्री वाहनों से आवागमन के लिए भी कहा गया है. बैठक में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी सचिन शर्मा, आरटीओ, एनएचएआई और एमपीआरडीसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhar news

Trending news

dhar news
हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, आरटीओ को दिए सख्त निर्देश
bhopal news
'ट्विशा ने गर्भपात कराया था...', रिटा. जज ने बहू की मौत पर किया बड़ा खुलासा
bhopal news
ट्विशा केस में नया ट्विस्ट! मौत से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, बेहोशी हालात....
datia crime news
PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
Shajapur News
सलसलाई में महिला की मौत के बाद तनाव, बजरंग दल ने काटा बवाल, 'लव जिहाद' के लगाए आरोप
Indore Road Accident
टैंकर ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, सड़क हादसे में मां समेत दो बच्चों की मौत
mahakal
भस्म आरती के लिए कैसे करें बुकिंग? गूगल पर सर्च किया बस इतना, और हो गई धोखाधड़ी
mp road accident
तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत
Latest Ujjain News
पहले ही अटेंप्ट में हासिल की AIR 4, युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र...
simhastha 2028
महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिस का प्लान, SP प्रदीप शर्मा ने की बैठक