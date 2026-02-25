MP में चौंकाने वाली घटना! 10वीं की छात्रा बनी मां, परीक्षा के दौरान दिया बच्चे को जन्म

Dhar News: मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ. वह टॉयलेट गई, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया. घटना की जानकारी मिलने पर एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई और छात्रा को पीथमपुर सामुदायिक हेल्थ सेंटर भेजा गया. डॉक्टरों ने मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ बताया है.

एग्जाम देने आई नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म

घटना पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना इलाके की है. 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने आई एक नाबालिग लड़की को परीक्षा देते समय अचानक पेट में तेज दर्द हुआ. पीड़िता जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, जहां बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया. नाबालिग एक प्राइवेट परीक्षा केंद्र पर गणित की परीक्षा देने पहुंची थी. इस घटना से केंद्र पर हंगामा हो गया. पुलिस ने एक युवक के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परीक्षा के दिन खुला बड़ा राज

पुलिस पूछताछ में छात्रा ने बताया कि एक युवक पिछले दो वर्षों से उसके संपर्क में था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. आरोपी की पहचान कान्हा के रूप में हुई है, जो बेटमा थाना क्षेत्र की जीवन ज्योति कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है. पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

दो साल से संपर्क में था युवक

घटना का पता चलने पर एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया. स्टूडेंट को पीथमपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ बताया. दोनों अभी मेडिकल देखरेख में हैं. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में स्टूडेंट ने बताया कि एक युवक पिछले दो साल से उसके संपर्क में था और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा है. आरोपी युवक का नाम कान्हा बताया जा रहा है, जो बेटमा थाना इलाके की जीवन ज्योति कॉलोनी का रहने वाला है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच के लिए संबंधित थाने को भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ रेप और POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.