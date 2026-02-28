Advertisement
मच गया हड़कंप! मिशन अस्पताल जमीन घोटाले का फरार मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अब पुलिस रिमांड में होगी पूछताछ

Dhar Land Mafia Arrest: मध्य प्रदेश के धार जिले में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. 2022 से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:08 PM IST
Dhar Land Mafia Arrest
Dhar Land Mafia Arrest

Dhar News: धार के आदर्श सड़क स्थित मिशन अस्पताल की करोड़ों रुपये की शासकीय जमीन के फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई हुई है. वर्ष 2022 से फरार चल रहे भू माफिया सुधीर जैन को नौगांव पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. आपको यह भी बता दें कि आरोपी मप्र के सबसे चर्चित 250 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन काण्ड से भी जुड़ा हुआ है.

मामला आदर्श सड़क स्थित मिशन अस्पताल की लगभग 0.493 हेक्टेयर शासकीय भूमि से जुड़ा हुआ है. ऐतिहासिक रूप से यह भूमि 19 अगस्त 1895 को धार महाराज आनंद राव पंवार द्वारा कैंडियन चर्च काउंसिल के लिए स्वर्गीय डॉ. रत्नाकर दास को लीज पर दी गई थी. यह जमीन महिला अस्पताल संचालन के उद्देश्य से प्रदान की गई थी और इसमें किसी निजी व्यक्ति को भूमि स्वामी घोषित नहीं किया गया था.

फर्जी दस्तावेज किए तैयार
आरोप है कि वर्ष 2008 में इस शासकीय भूमि को सुधीर दास ने भू माफिया सुधीर जैन के साले अंकित को मात्र 50 हजार रुपये में 20 साल की लीज पर दे दिया. इसके बाद 2009 में इसी जमीन को 11 लाख रुपये में बेच दिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नामांतरण, लीज और विक्रय की कार्रवाई की गई.

10 हजार का था इनाम 
इस मामले में पुलिस ने सुधीर दास, अंकित और तत्कालीन राजस्व अधिकारी सीके गुप्ता को आरोपी बनाया था. तीनों को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुधीर जैन घटना के बाद से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

आरोपी को किया गिरफ्तार
मुखबिर से सूचना मिलने के बाद साइबर सेल की टीम इंदौर पहुंची और तुलसी नगर क्षेत्र से सुधीर जैन को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी में सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक प्रशांत गुंजाल, प्रधान आरक्षक सर्वेश सिंह सोलंकी, बलराम भंवर सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही.

दो दिन की रिमांड मिली
फिलहाल पुलिस ने आरोपी कों न्यायालय पेश किया. जहां पुलिस को दो दिन की रिमांड मिली है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे फर्जीवाड़े की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. करोड़ों की शासकीय जमीन के इस मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है.

रिपोर्टः कमल सोलंकी, धार

