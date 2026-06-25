/एमपी हाईकोर्ट ने दी ताजिया कमेटी को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए सरकारी इमामबाड़ा सौंपने के निर्देश

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MP High Court News: मध्य प्रदेश के धार जिले के किला क्षेत्र स्थित सरकारी इमामबाड़ा मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ताजिया कमेटी को बड़ी अंतरिम राहत दी है. बता दें कि मोहर्रम कार्यक्रम के लिए पांच दिनों तक इमामबाड़े का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है. वहीं न्यायालय ने संबंधित एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे एक दिन के भीतर सरकारी इमामबाड़ा की चाबियां याचिकाकर्ता सिद्दीकी को सौंपें.
बता दें कि हाईकोर्ट में लंबित दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हैं और मोहर्रम के अवसर पर परंपरागत रूप से ताजिया निर्माण और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं को सरकारी ताजिया कमेटी का सदस्य एवं पदाधिकारी बताया.
सरकार की तरफ से दलीलें
वहीं कोर्ट में प्रदेश सरकार का तरफ से दलील दी गई कि सरकारी इमामबाड़ा की भूमि को लेकर पूर्व में बेदखली संबंधी आदेश पारित हो चुके हैं. याचिकाकर्ताओं को ताजिया निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराए गए हैं. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर पाए हैं.
मोहर्रम के बाद सौंपे चाबियां
मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मुख्य विवाद अभी विचाराधीन है और सीमित अवधि के लिए अनुमति देने से राज्य को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी. अदालत ने निर्देश दिए कि मोहर्रम कार्यक्रम के बाद 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक इमामबाड़ा की चाबियां वापस एसडीओ को सौंपना अनिवार्य होगा.
22 जुलाई को अगली सुनवाई
वहीं कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अवधि में संपत्ति में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण, तोड़फोड़ अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है. यह आदेश अंतरिम राहत के रूप में दिया गया है, जबकि इमामबाड़ा से जुड़े अधिकारों और स्वामित्व संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय अभी शेष है.
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