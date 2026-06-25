/एमपी हाईकोर्ट ने दी ताजिया कमेटी को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए सरकारी इमामबाड़ा सौंपने के निर्देश

22 जुलाई को अगली सुनवाई

वहीं कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस अवधि में संपत्ति में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण, तोड़फोड़ अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है. यह आदेश अंतरिम राहत के रूप में दिया गया है, जबकि इमामबाड़ा से जुड़े अधिकारों और स्वामित्व संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय अभी शेष है.