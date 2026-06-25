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एमपी हाईकोर्ट ने दी ताजिया कमेटी को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए सरकारी इमामबाड़ा सौंपने के निर्देश

Dhar Imambara News: धार जिले में सरकारी इमामबाड़ा मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 5 दिनों तक इमामबाड़े का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है. वहीं कोर्ट ने 1 जुलाई को चाबी सौंपने के लिए भी कहा है. फिहलाल इस मामले में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.

Written ByKamal SolankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:12 PM IST
एमपी हाईकोर्ट ने दी ताजिया कमेटी को बड़ी राहत, 5 दिन के लिए सरकारी इमामबाड़ा सौंपने के निर्देश
Image Credit: Dhar Imambara NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kamal Solanki

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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