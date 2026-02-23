Advertisement
MP HC में भोजशाला विवाद की ASI रिपोर्ट पेश, सभी पक्षों को 2 सप्ताह में सुझाव देने का निर्देश, 16 मार्च को अगली सुनवाई

Dhar Bhojshala Update: मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सभी पक्षों को प्रति देकर दो सप्ताह में आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिए. वहीं 98 दिन की जांच रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:50 PM IST
MP High Court
MP High Court

MP High Court: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां इस मामले को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 98 दिनों तक चली वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट पेश की गई. कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए कि वे इस रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करें और उसमें किसी भी तरह की आपत्तियां या सुझाव दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें. सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ के समक्ष हुई. अगली सुनवाई अब 16 मार्च को निर्धारित की गई है.

वहीं कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों अपनी लिखित आपत्तियां और सुझाव अगली सुनवाई से पहले पेश करें. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि रिपोर्ट में शामिल सभी तथ्यों और निष्कर्षों पर पक्षकार अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं. एडवोकेट विनय जोशी का कहना है कि कोर्ट ने इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को दो सप्ताह का समय दिया है. इससे सभी पक्षों को मौका मिलेगा, कि वे रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके अपने दावे और आपत्तियां पेश करें. 

2100 पेज की रिपोर्ट में खुलासा
इसके अलावा, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से अधिवक्ता विनय जोशी ने कहा कि 2100 पेज की रिपोर्ट में पुराने शिलालेख और मूर्तियां मिलने का उल्लेख है. इसके आधार पर उनका कहना है कि यह प्रमाणित करता है कि उस जगह पहले भोजशाला थी, न कि कमाल मौला मस्जिद. वहीं याचिकाकर्ता आशीष गोयल का कहना है कि इस रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. सभी तथ्यों के आधार पर अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखा जाएगा. उनका मानना है कि यह रिपोर्ट मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करेगी. 

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिए हैं, कि वे रिपोर्ट पर लिखित में आपत्तियां और सुझाव समय पर दें. वहीं कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें याचिकाकर्ता और इंटरविनर अपना पक्ष पेश करेंगे. एडवोकेट विनय जोशी और आशीष गोयल ने कहा कि रिपोर्ट में दर्ज तथ्य और पुरानी संरचनाएं मामले के महत्वपूर्ण सबूत हैं. सभी पक्ष अगली सुनवाई में इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपनी दलीलें पेश करेंगे. कोर्ट ने पक्षकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, कि कोई पक्ष समय पर अपनी लिखित आपत्तियां नहीं छोड़ सकता है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

