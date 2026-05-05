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ड्राइवर की एक लापरवाही और बुझ गए 3 घरों के चिराग, मजदूरों को बोरवेल-मशीन ने कुचला, MP में दिल दहला देने वाला हादसा

Pithampur Accident: धार जिले के पीथमपुर सेक्टर थाना 1 अंतर्गत ग्राम गवला में ड्राइवर की लापरवाही से तीन मजदूरों की मौत हो गई. होलेंड मशीन को रिवर्स लेते समय मशीन के नीचे दबने से छत्तीसगढ़ के तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई.

 

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: May 05, 2026, 04:43 PM IST
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ड्राइवर की एक लापरवाही और बुझ गए 3 घरों के चिराग, मजदूरों को बोरवेल-मशीन ने कुचला, MP में दिल दहला देने वाला हादसा

Pithampur Accident: पीथमपुर क्षेत्र एक के ग्राम गवला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए. पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

​ASP पारुल बेलापुरकर ने जानकारी देते हुए बताया बीती रात ग्राम गवाला में ट्यूबवेल की खुदाई के लिए एक बोरवेल-मशीन बुलाई गई थी. दिनभर के काम के बाद मशीन पर काम करने वाले तीन मजदूर रामचरण, अनूप प्रताप और अरविंद थकान मिटाने के लिए उसी मशीन के नीचे सो गए थे. हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब ड्राइवर ने बिना मशीन के नीचे देखे, लापरवाही बरतते हुए तेजी से मशीन को रिवर्स (पीछे) कर दिया. नींद में सो रहे तीनों मजदूर भारी-भरकम टायर की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तीनों मृतक  
मृतकों की पहचान रामचरण, अनूप प्रताप और अरविंद रूप में हुई है. तीनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे.पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोरवेल-मशीन को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला 
पुलिस ने शिकायतकर्ता रमेश इक्का द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज कर लिया है. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार यह घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि अंधेरे में भारी वाहन को बिना किसी सावधानी या जांच-पड़ताल के पीछे किया गया था. 

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