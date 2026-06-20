धार की NEET छात्रा अवंतिका की मौत पर उमंग सिंघार ने जताया दुख, 1 लाख रुपये देने की घोषणा

Umang Singhar News: नीट की तैयारी कर रही धार जिले की छात्रा अवंतिका मौर्य की दर्दनाक मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि शिक्षा जगत और समाज को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. अवंतिका के असामयिक निधन की खबर सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक वर्गों ने दुख व्यक्त किया है. इसी बीच मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने संवेदनशील पहल करते हुए अवंतिका के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. उनके इस कदम को मानवीय संवेदना से जोड़कर देखा जा रहा है.