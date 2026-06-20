धार की NEET छात्रा अवंतिका की मौत पर उमंग सिंघार ने जताया दुख, 1 लाख रुपये देने की घोषणा

राज्य चुनें
Umang Singhar News: नीट की तैयारी कर रही धार जिले की छात्रा अवंतिका मौर्य की दर्दनाक मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि शिक्षा जगत और समाज को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. अवंतिका के असामयिक निधन की खबर सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक वर्गों ने दुख व्यक्त किया है. इसी बीच मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने संवेदनशील पहल करते हुए अवंतिका के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. उनके इस कदम को मानवीय संवेदना से जोड़कर देखा जा रहा है.
धार जिले के बालवाड़ी खुर्द निवासी और खरगोन में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. बंशीलाल मौर्य की पुत्री अवंतिका मौर्य का हाल ही में इंदौर में निधन हो गया था. अवंतिका इंदौर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थीं और अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर थीं. उनकी अचानक हुई मौत से परिवार गहरे सदमे में है. घटना की जानकारी मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बंशीलाल मौर्य को शोक-संवेदना पत्र भेजा. पत्र के माध्यम से उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का संदेश दिया.
मेरी विधानसभा क्षेत्र गंधवानी की बेटी अवंतिका मौर्य के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है।
हाल के समय में परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव ने देश के लाखों युवाओं को चिंता और असुरक्षा के माहौल में धकेला है। यह हम सभी के लिए गंभीर… pic.twitter.com/mrYbL17VRf
— Umang Singhar (@UmangSinghar) June 20, 2026
उमंग सिंघार से लिखा पत्र
अपने शोक संदेश में उमंग सिंघार ने लिखा कि, 'अवंतिका के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. उन्होंने कहा कि किसी युवा बेटी का इस तरह दुनिया से चले जाना पूरे समाज के लिए पीड़ादायक है. पत्र में उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस कठिन समय में वे व्यक्तिगत रूप से और अपने परिवार की ओर से शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हैं तथा हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं.
1 लाख रुपए की सहायता
उमंग सिंघार ने अपने पत्र के माध्यम से अवंतिका के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है. उन्होंने कहा कि किसी प्रियजन की अपूरणीय क्षति की भरपाई किसी भी आर्थिक सहायता से संभव नहीं है, लेकिन यह सहयोग संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का एक छोटा प्रयास है. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. इस पहल को दुख की घड़ी में परिवार के प्रति सहानुभूति और समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!