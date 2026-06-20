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धार की NEET छात्रा अवंतिका की मौत पर उमंग सिंघार ने जताया दुख, 1 लाख रुपये देने की घोषणा

Avantika Maurya News: धार जिले की नीट अभ्यर्थी अवंतिका मौर्य की दर्दनाक मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने उनके परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. उन्होंने शोक-संवेदना पत्र भेजकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और भविष्य में भी हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

Written ByKamal SolankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:44 PM IST
धार की NEET छात्रा अवंतिका की मौत पर उमंग सिंघार ने जताया दुख, 1 लाख रुपये देने की घोषणा
Image Credit: Avantika Maurya News

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कमल सोलंकी, मध्य प्रदेश के धार जिले से रिपोर्ट हैं. 

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