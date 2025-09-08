एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप, जांच जारी

Pithampur Gas Leak Tragedy: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम को बड़ा हादसा हो गया. बता दें कि ऑयल कंपनी के प्लांट में केमिकल टैंक की सफाई कर रहे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए थे. वहीं जब उन्हें इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है. इस हादसे की जांच के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ अन्य कर्मचारी भी गैस के कारण प्रभावित हुए. हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों की पहचान सुनील, दीपक और जगदीश के रूप में हुई है.

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल कंपनी परिसर को खाली कराया गया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. दमकल विभाग और सुरक्षा दल ने क्षेत्र को सील कर आगे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, लेकिन अधिकारी सभी एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं.

व्यवस्थाओं पर सवाल

एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं. लगातार हो रहे हादसे औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन सख्ती से नहीं किया जाता है. मजदूरों की सुरक्षा अक्सर लापरवाही का शिकार होती है. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और उद्योग विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हादसे की जांच हो रही

पुलिस अधिकारियों ने बताया, कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. कंपनी प्रबंधन से भी जवाब तलब किया जाएगा. यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी. इधर, जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है. यह हादसा न केवल पीथमपुर, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

(रिपोर्टः कमल सोलंकी/ धार)

