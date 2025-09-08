एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप, जांच जारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912903
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप, जांच जारी

Pithampur News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है. ऑयल कंपनी के प्लांट में गैस रिसाव से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई. वहीं इस हादसे की जांच के लिए अधिकारियों ने आदेश दे दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीथमपुर में बड़ा हादसा
पीथमपुर में बड़ा हादसा

Pithampur Gas Leak Tragedy: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम को बड़ा हादसा हो गया. बता दें कि ऑयल कंपनी के प्लांट में केमिकल टैंक की सफाई कर रहे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए थे. वहीं जब उन्हें इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है. इस हादसे की जांच के आदेश प्रशासन ने दे दिए हैं. बताया जा रहा है कि कुछ अन्य कर्मचारी भी गैस के  कारण प्रभावित हुए. हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों की पहचान सुनील, दीपक और जगदीश के रूप में हुई है. 

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल कंपनी परिसर को खाली कराया गया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. दमकल विभाग और सुरक्षा दल ने क्षेत्र को सील कर आगे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, लेकिन अधिकारी सभी एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं.

व्यवस्थाओं पर सवाल
एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं. लगातार हो रहे हादसे औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन सख्ती से नहीं किया जाता है. मजदूरों की सुरक्षा अक्सर लापरवाही का शिकार होती है. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और उद्योग विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की जांच हो रही 
पुलिस अधिकारियों ने बताया, कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. कंपनी प्रबंधन से भी जवाब तलब किया जाएगा. यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी. इधर, जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है. यह हादसा न केवल पीथमपुर, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है.
(रिपोर्टः कमल सोलंकी/ धार)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

pithampur newsdhar news

Trending news

MP Weather
मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
mp news
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
Indore
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ
;