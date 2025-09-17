धार से पीएम मोदी का डबल संदेश, पाक पर पराक्रम, MP को उपहार, जानिए 5 बड़ी बातें

PM Modi Visit mp: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को अपने 75वें जन्मदिन पर बड़ी सौगात दी है, उन्होंने धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास किया है. इस दौरान उन्होंने खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया, उनके साथ सीएम मोहन यादव और धार की सांसद केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर भी थी. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में पैसा भी ट्रांसफर किया. खास बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो परमाणु की धमकी से नहीं डरता है, बल्कि अब घर में घुसकर मारता है. ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया.

पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश

प्रधानमंत्री ने एमपी की धरती से पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे देश की बेटियों के सम्मान से खेलने वालों को अब करारा जवाब दिया जा रहा है. उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा 'अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रो कर अपना हाल बताया है, हमारी सेनाओं ने उन आतंकियों को घर में घुसकर मारा, जिन्होंने भारतीय बहनों का अपमान किया था, मोदी ने स्पष्ट कहा कि 'भारत अब परमाणु धमकियों से डरता नहीं, जवाब देने में यकीन रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

'पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया, हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रो कर अपना हाल बताया है. ये नया भारत है, ये किसी की परणामु धमकियों से डरता नहीं। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है.'

जीएसटी का भी किया जिक्र

पीएम मोदी ने इस दौरान जीएसटी का भी जिक्र किया और नई दरों पर कहा 'यह त्योहारों का समय है, और इसी समय हमें स्वदेशी का मंत्र याद रखना है और उसे अपने जीवन में उतारना है, मेरी 140 करोड़ देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें, वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए. आप जो भी खरीदें, उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए. आप जो भी खरीदें, उसमें मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने नारा भी लगवाया गर्व से कहो, ये स्वदेशी है. बता दें कि हाल ही में देश में जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, जिस पर पीएम मोदी ने एमपी से देश को बड़ा संदेश दिया है.

ये भी पढ़ेंः MP में ऐसा रहा PM मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सीएम मोहन ने किया स्वागत

एमपी को बड़ा गिफ्ट

पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को बड़ा गिफ्ट दिया है. धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया गया,यह प्रोजेक्ट करीब 2,150 एकड़ में फैला होगा और इसमें लगभग 23,000 करोड़ का निवेश संभावित है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे और मध्यप्रदेश को 'कॉटन से क्लोथिंग तक' की एक नई पहचान मिलेगी. विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत होने जा रही है, देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां (धार) हुआ है. इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा. इस टेक्सटाइल पा​र्क से हमारे युवकों, युवतियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, मैं इन परियोजनाओं के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं.

'आदि सेवा पर्व' की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने 'आदि सेवा पर्व' नामक एक नई पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, उन्होंने सिकल सेल एनिमिया स्क्रीनिंग का जिक्र करते हुए बताया कि एक करोड़ से ज्यादा बच्चों की जांच अब तक की जा चुकी है. 'सुमन सखी' नामक हेल्थ चैटबॉट को भी लॉन्च किया गया. उन्होंने कहा कि आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन तो धार में हुआ है लेकिन यह पूरे देश में देशभर की माताओं बहनों के लिए हो रहा है.

आत्मनिर्भर भारत का संदेश

पीएम मोदी ने धार से 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को फिर दोहराया. उन्होंने कहा 'देश को अब दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश में लगने वाला पीएम मित्रा पार्क हो या जनजातीय क्षेत्रों का विकास, ये सब मिलकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बना रहे हैं. प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे मेक इन इंडिया और लोकल प्रोडक्शन को प्राथमिकता दें.

धार से पीएम मोदी ने एक साथ दो संदेश दिए, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, तो दूसरी तरफ मध्यप्रदेश को औद्योगिक, सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वादा भी किया है.

ये भी पढ़ेंः MP से PM मोदी ने पाक पर किया प्रहार, 'आतंकियों ने रो-रो कर अपना हाल बताया'

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!