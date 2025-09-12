जन्मदिन पर PM मोदी MP को देंगे 8 बड़ी सौगातें, 6 लाख किसानों क्या फायदा होगा ?

PM Mitra Park in Dhar: पीएम मोदी अपने जन्मदिन यानि 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं. एक तरफ पीएम मोदी धार जिले में 'पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास करेंगे तो दूसरी तरफ किसानों को बड़ी खुशखबरी देंगे. पीएम दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचेंगे और वहां से हेलिकॉप्टर से धार जिले के भैंसोला जाएंगे, प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश को मिलने वाली 8 बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण भी बेहद खास है. इससे पहले पीएम मोदी ने 2022 में भी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में ही मनाया था, तब उन्होंने देश में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां कूनो नेशनल पार्क में फिर से चीतों को बसाया गया था.

देश का पहला 'पीएम मित्रा पार्क'

देश का पहला देश का पहला 'पीएम मित्रा पार्क' मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे, जो देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार में बनकर तैयार होगा, यह पार्क कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा, जिससे धार सहित रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी जैसे कपास उत्पादक जिलों के करीब 6 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा. सीएम मोहन यादव का कहना है कि यह पार्क प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा, जो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है और यह एक बड़ी उपलब्धि भी है.

महिलाओं को सौगात

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्तों का लाभ सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा.

पोषण माह 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ भी मध्य प्रदेश से होगा.

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत होगी.

'सुमन सखी' चैटबॉट सेवा का लोकार्पण, जो महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी देगी.

'एक बगिया मां के नाम' अभियान के तहत महिलाओं को पौधों का वितरण.

सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण.

आदिवासी क्षेत्रों में 'आदि सेवा पर्व' की शुरुआत.

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 'आदि कर्मयोगी अभियान' के अंतर्गत 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ भी किया जाएगा, इस अभियान का उद्देश्य है, जन संवाद और जन सहभागिता के माध्यम से आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी मप्र से 'सेवा पखवाड़ा पर्व' की भी शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला कल्याण से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

सीएम मोहन ने तैयारियों के निर्देश दिए

सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में होने वाले पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा 'प्रधानमंत्री जब भी मध्यप्रदेश आते हैं, विकास की नई इबारत लिखते हैं. इस बार उनके जन्मदिवस पर मप्र को जो सौगातें मिलेंगी, वे आने वाले सालों में प्रदेश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी.

