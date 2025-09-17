MP में ऐसा रहेगा PM मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, प्रशासन अलर्ट, ये मंत्री करेंगे स्वागत
Madhya Pradesh - MP

MP में ऐसा रहेगा PM मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, प्रशासन अलर्ट, ये मंत्री करेंगे स्वागत

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां वह 'पीएम मित्रा पार्क' का शिलान्यास करेंगे. पीएम मोदी का धार जिले में आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है, प्रधानमंत्री करीब ढाई घंटे मध्य प्रदेश में रहेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:33 AM IST
Trending Photos

पीएम मोदी का ऐसा रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम
पीएम मोदी का ऐसा रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम

PM Mitra Park: पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, वह धार जिले के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करने वाले हैं. पीएम मोदी के स्वागत लिए मिनिस्ट इन वेटिंग में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट को रखा गया है. हालांकि सीएम मोहन यादव भी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी का स्वागत करेंगे. इस दौरान वे प्रदेश के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे. दौरे को लेकर प्रशासन से लेकर राजनैतिक गलियारे तक व्यापक तैयारियां की गई हैं. इंदौर से लेकर धार जिले तक पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. 

इंदौर और धार में होगा स्वागत 

पीएम मोदी सबसे पहले 11 बजकर 45 मिनट पर इंदौर पहुंचेंगे और यहां से धार जिले के भैसोंला रवाना होंगे. प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर इंदौर और धार दोनों ही स्थानों पर तैयारियां पूरी हो गी हैं. इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट 'मिनिस्टर इन वेटिंग' के रूप में प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे, जबकि धार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीएम मोदी का स्वागत करेंगे. इसके अलावा दूसरे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. 

ये भी पढ़ेंः धार में बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क, 3 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, 17 सितंबर को होगा भूमि पूजन

कार्यक्रम का मिनट-टू-मिनट शेड्यूल

  • पीएम मोदी 11 बजकर 45 मिनट पर धार जिले के भैसोला गांव आएंगे.  
  • 12 बजकर 15 मिनट पर मंच पर आएंगे. 
  • 12 बजकर 20 मिनट से मंच पर स्वागत और भाषण शुरू होगा. 
  • 12 बजकर 30 मिनट पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. 
  • 1 बजे तक प्रधानमंत्री एमपी के लोगों को संबोधित करेंगे. 
  • 1 बजकर 15 मिनट पर पीएम मोदी भैसोला गांव से रवाना होंगे. 

धार में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क (PM MITRA Park) भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है, इससे न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को भी बल मिलेगा. पीएम मोदी के दौरे को लेकर धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। कार्यक्रम स्थल को सेक्टरों में बांटकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

ये भी पढ़ेंः जन्मदिन पर PM मोदी का MP दौरा,आज प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात,धार में पीएम मित्र पार्क

