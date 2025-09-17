जन्मदिन पर PM मोदी का MP दौरा, आज प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात, धार में पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास

PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. जहां वे राज्य को एक बड़ी सौगात देंगे. पीएम मोदी धार जिले के भैंसोला गांव में एक कार्यक्रम में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क 2158 एकड़ में फैला होगा और इसमें विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी, जिससे लगभग 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस पार्क का सबसे बड़ा लाभ कपास किसानों को होगा क्योंकि इससे उनकी फसल का मूल्य दोगुना होने की संभावना है. यह पहल मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगी. इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे.

जन्मदिन पर PM मोदी का एमपी दौरा

दरअसल, पीएम मोदी आज धार के भैंसोला गांव में देश के पहले 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' का शिलान्यास करेंगे जो 2158 एकड़ में बनेगा और 3 लाख रोज़गार पैदा करेगा. इस पार्क से कपास किसानों को फ़ायदा होगा और यह मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके साथ ही पीएम 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'एक बगिया माँ के नाम' जैसे अभियानों की शुरुआत करेंगे. सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए जाएंगे और 'सुमन सखी' चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा.

1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे. वे सिकलसेल स्क्रीनिंग के लिए 1 करोड़ कार्ड वितरित करेंगे. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी. इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि '5-एफ' विजन के तहत 'फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन' की श्रृंखला बनाई जाएगी जिससे राज्य को काफी फायदा होगा.

