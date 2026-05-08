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बढ़ गई कांग्रेसियों की मुश्किलें! हाईवे जाम करने के आरोप में 26 दिग्गज नेता नामजद, 700 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

Khalghat Toll Plaza News: खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस के चक्काजाम और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 26 नामजद नेताओं समेत 600-700 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है. हाईवे जाम होने से यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने बीएनएस और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत जांच शुरू की है.

Written By  Kamal Solanki|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 08, 2026, 10:50 PM IST
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Dhar Farmer News
Dhar Farmer News

Dhar Farmer News: किसानों की मांगों को लेकर गुरुवार को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर कांग्रेस द्वारा किए गए चक्काजाम और धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस के 26 नामजद नेताओं सहित करीब 600 से 700 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र की राजनीति भी गरमा गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आंदोलन की तैयारी पहले से की जा रही थी और सोशल मीडिया, पोस्टर तथा बैनरों के माध्यम से प्रदर्शन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खलघाट टोल प्लाजा और आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. गुरुवार को धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता खलघाट पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर और अन्य वाहन सड़क पर खड़े कर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया.

समझाइश के बाद प्रदर्शन
पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाइश देकर सड़क खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने हाईवे के दोनों ओर यातायात रोक दिया. लंबे समय तक सड़क जाम रहने से वाहनों की कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की.

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इन नेताओं के नाम दर्ज
पुलिस द्वारा जिन नेताओं को नामजद किया गया है, उनमें विधायक प्रताप ग्रेवाल (सरदारपुर), हनी बघेल (कुक्षी), बाला बच्चन (राजपुर), उमंग सिंगार (गंधवानी), विजय लक्ष्मी साधव (पूर्व विधायक महेश्वर), झुमा सोलंकी (भीकनगांव), केदार डावर (भगवानपुरा), कांतिलाल भूरिया (झाबुआ), पांचीलाल मेड़ा (पूर्व विधायक धरमपुरी), स्वतंत्र जोशी (जिला अध्यक्ष धार), नवीन जोशी (पूर्व विधायक खरगोन), सचिन यादव (कसरावद), जितेंद्र मालीवाड़ (नालछा), अंतिम ढोली (धार विधानसभा प्रभारी), सुभाष सिरसिया (धरमपुरी विधानसभा प्रभारी), विकास पटेल (धामनोद), सुदामा सेन (धरमपुरी), भीम ठाकुर (गुजरी), पवन जायसवाल (धामनोद), संजय पंवार (धामनोद), देवेंद्र पाटीदार (ब्लॉक अध्यक्ष धरमपुरी), सुकराम मकवाना (ग्राम ढाल), हीरालाल अलावा (मनावर), मोंटू सोलंकी (सेंधवा), पुरणलाल खरते (बड़वानी) और वालसिंह मेड़ा (पूर्व विधायक पेटलावद) शामिल हैं.

इन धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में धार एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 191(2) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियोग्राफी सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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