ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण दहन... पुतले पर PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो; जलेगा 71 फीट का रावण

Dhar Ravan Dahan Timing: विजयादशमी के मौके पर देशभर में रावण दहन किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के धार जिले में इस बार रावण दहन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने रावण का आज (2 अक्टूबर) दहन किया जाएगा. धार के बदनावर में शासकीय महाविद्यालय परिसर में 71 फिट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा.

रावण के पुतले पर PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो

इस विशाल रावण को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया है और करीब साढ़े तीन लाख रुपये खर्च किया गया है. इस रावण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की तस्वीरें लगाई गई हैं. रावण का पुतला बनाने वाले कलाकार सईद शाह ने इसे पूरी तरह डिजिटल लुक दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा; जानें क्या है इसकी खासियत

रावण का चेहरा घूमता हुआ दिखाई देगा

खास बात यह है कि रावण का चेहरा घूमता हुआ दिखाई देगा. विशाल रावण चारों दिशाओं में घूमेगा. इसके साथ ही इसकी घमंडी हंसी भी सुनाई देगी यानी रावण अट्ठास करता हुआ नजर आएगा. धार में हर साल होने वाले इस रावण दहन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं और धार के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी भारी संख्या में लोग परिवार के साथ रावण दहन देखने पहुंचते हैं.

कितने बजे होगा रावण का दहन?

दशहरे की रात करीब साढ़े 9 बजे हजारों लोगों की मौजूदगी में मिसाइल दागकर इस अहंकारी रावण का दहन किया जाएगा. रंगारंग आतिशबाजी और बॉम्बे ऑर्केस्ट्रा भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे. भारत के वीर जवानों के पराक्रम की याद में इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण बनाया गया है. नगर में पिछले 25 सालों से रावण दहन की परंपरा चल रही है. इस बार 71 फिट ऊंचा अहंकारी रावण हजारों दर्शकों की मौजूदगी में धू-धू कर जलेगा.